私羹舀糖打鬥命案 專家料死者早有血管瘤

官今引導陪審團

事發於2015年10月10日秀茂坪順天邨萬順茶餐廳，死者黃文權翌年1月16日不治死亡。死者妻子藍艷玲3日來有出席聆訊，她庭上表示當時不在場，不知發生何事，「想知道（丈夫）死於人為定自然，希望得到公道說話」。

腦神經外科顧問醫生陳甘棠供稱，創傷導致左椎動脈撕裂並不常見，故傾向認為血管瘤早已存在，並不排除事主遭受猛力創傷，令血管撕裂出現動脈瘤。他說腦震盪或按摩時擰頸沒有表面創傷，均可形成血管瘤。

他認為人會做自我保護動作，故由「打拳頭交」致血管瘤的可能較低。他補充，逾九成血管瘤沒徵兆，通常爆裂才發現，有的睡眠時突然爆裂，形容是「計時炸彈」。

曾和死者打鬥的食客梁寶鈿以有適當利害關係者列席，其律師代表蔡兆昇向陪審團稱可裁定死者死於自然、合法被殺、不合法被殺或死因存疑。蔡引述資深法醫馬宣立指出，最大可能是死者本身的血管瘤自然破裂。他續稱，若血管瘤非自然破裂，陪審團需裁定梁寶鈿導致黃文權死亡是否合法，強調梁受到威脅才低頭自衛還擊，事後表現平靜，而死者僅右眉擦損。

【案件編號：CCDI-253/16】