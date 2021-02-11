14前員工追薪450萬 蘋果印刷公司：無力付

審裁處最終安排公司代表簽署承認責任同意書，但將註明公司無力支付，又稱在高等法院頒令清盤後，前員工可再申請破產欠薪保障基金。

官稱清盤後可申破欠基金

資方為蘋果日報印刷有限公司，14名申索人的申請分3案處理。首案5人為陳美生、周國強、張夏生、鍾國楷、鍾柳松，涉款約160萬，其中3人已取遣散費。次案5人為洪家衍、李惠健、李奕萍、梁紹傑、林荣坤，索償款項約180萬，全部確認收到遣散費。餘下一案的廖俊發、廖金開、吳偉龍及葉駿榮則涉款約107萬。

署理主任審裁官陳大為先處理次案5人的申索，一度問及5人，涉案公司6月24日停運，為何申索工資金額會計算至30日，提醒他們申索若超於實際工時，可能會影響將來申請破產欠薪保障基金等，一度休庭讓5人在法庭主任協助下修改金額。另外兩案申索者同樣當庭修改金額。

經商討後，14名代表稱，他們在6月24至30日期間一直等待公司指示，最終決定只修訂代通知金金額，獲陳官批准，陳官另批准各人撤回部分遣散費的申索。