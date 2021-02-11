本研社：新界1965頃地政府未研究 稱563頃可10年內建15萬伙

公專聯及本研社最新研究發現，現時新界約有1965公頃土地未被政府展開深入規劃研究，本研社再以相關土地附近有否基建配合、地塊是否相連等原則，透過地圖軟件篩選下，最終整合出14組土地可於未來10年發展，涉約563公頃，面積最大一組土地位於橫台山及八鄉，涉逾110公頃；坪輋及新田亦各涉逾81公頃（見表）。

14組地有配套 不涉生態爭議

公專聯政策召集人黎廣德表示，該14組土地不涉填塘或破壞生態的爭議，周邊亦有基建配套，在現行城市規劃程序下，可在未來10年內完成發展，認為要發展這些土地，不一定全部需以大型鐵路帶動的高密度模式，可考慮配合鄉郊環境作中密度鄉郊式發展，如每幢樓宇建10多層，估計以此模式，該14組土地可建15萬個公營住宅單位，容納約40萬人，「如果政府能善用，將可在未來10年加快公屋供應速度」。

發展濕地勢掀覆核 因快得慢

黎認為，政府是以《城規條例》冗長作藉口來發展濕地，質疑若政府捨易取難發展濕地，勢必引起團體及社區反對甚至觸發司法覆核，最終「因快得慢」，發展該14組土地是較務實做法。

本研社成員陳劍青表示，該14組土地中，部分地段包括流浮山一帶棕地，涉近40公頃，鄰近政府正發展的洪水橋新發展區，認為政府應將流浮山棕地一併納入新發展區範圍作整全規劃；另一位於元朗南新發展區附近、鄰近山廈村及欖口村的13公頃土地，大部分為棕地及私人土地，建議透過《收回土地條例》收回部分預留作丁屋發展的「鄉村式發展」私人用地。

「土地共享」被指發展商主導

政府：嚴格審批

至於屏山北一帶亦有逾37公頃土地可立即發展，部分屬發展商土儲，陳劍青亦認為政府應採用條例收回發展，又指由發展商提出申請的「土地共享」模式是由發展商主導規劃佈局，不能做到政府主導收地模式下平衡規劃、環境及社區配套，認為政府要改變現行發展思維而非發展程序。

發展局料5年引例收500頃

發展局回覆稱，留意到不同團體建議進一步考慮新發展區附近地區的發展潛力，對各項有效增加土地供應方案持開放態度，推展未來工作時會加以考慮。當局稱，過去一直有引用《收回土地條例》等收地作公共用途，過去兩個年度已收回約90公頃土地，估計未來5年將引例收回近500公頃土地。

當局續稱，所有土地共享先導計劃的申請均會經過嚴格審核，確保符合法定要求，政府失去規劃主導權一說並不成立。