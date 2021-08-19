港研全球首台氨動力車 冀明年小巴應用

易儲存運輸 料價格與石油氣相若

研究由今年3月開始，理大電機工程學系教授鄭家偉表示，各地已有研發氫燃料電池車，惟氫易燃，本港法例未容許氫電動車行駛，故團隊以較穩定的氨作燃料，使用氧化鐵催化劑，將99.9%的氨分解為氫及氮，推動電動車。

鄭稱氨的價格較氫低，而儲存氫所需壓力較氨高逾86倍，加上氨密度高，每單位氨可轉化1.2倍的氫，體積相對小，故運輸較簡單便宜。待技術成熟，可將石油氣站轉為氨氣站，料價格與石油氣相若。

現時鋰電池車在港較普及，充電需至少半小時。團隊研發的氨氣瓶高140厘米，直徑23厘米，足以供應小巴以時速60公里行駛110公里。鄭家偉認為小巴有足夠空間儲存數個氨氣瓶，不用時加氣，注氨過程亦比充電快捷，相信比駕駛鋰電池車方便。

氨又稱阿摩尼亞，常見於肥料及排泄物。理大應用物理學系博士李孟蓉稱，雖然氨帶毒性，嚴重泄漏可致命，但電動車設有測氨裝置，加上氨氣味刺鼻，不難察覺泄漏；而經分解後，剩餘的0.01%氨會過濾處理，十分安全。團隊與科軒動力（控股）有限公司合作，擬明年10月製造首架氨動力燃料電動小巴，亦冀與專線小巴公司合作，推動零排放小巴。