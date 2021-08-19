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港研全球首台氨動力車 冀明年小巴應用

【明報專訊】理工大學聯同英國牛津大學共同研發全球首架氨動力燃料電池電動車，將氨分解為氫，推動零排放電動車。研究團隊指，氨較一般應用在電動車上的氫安全，容易儲存及運輸，料價格與石油氣相若，注氨過程亦較鋰電池充電快捷。團隊擬明年10月應用於小巴。

易儲存運輸 料價格與石油氣相若

研究由今年3月開始，理大電機工程學系教授鄭家偉表示，各地已有研發氫燃料電池車，惟氫易燃，本港法例未容許氫電動車行駛，故團隊以較穩定的氨作燃料，使用氧化鐵催化劑，將99.9%的氨分解為氫及氮，推動電動車。

鄭稱氨的價格較氫低，而儲存氫所需壓力較氨高逾86倍，加上氨密度高，每單位氨可轉化1.2倍的氫，體積相對小，故運輸較簡單便宜。待技術成熟，可將石油氣站轉為氨氣站，料價格與石油氣相若。

現時鋰電池車在港較普及，充電需至少半小時。團隊研發的氨氣瓶高140厘米，直徑23厘米，足以供應小巴以時速60公里行駛110公里。鄭家偉認為小巴有足夠空間儲存數個氨氣瓶，不用時加氣，注氨過程亦比充電快捷，相信比駕駛鋰電池車方便。

氨又稱阿摩尼亞，常見於肥料及排泄物。理大應用物理學系博士李孟蓉稱，雖然氨帶毒性，嚴重泄漏可致命，但電動車設有測氨裝置，加上氨氣味刺鼻，不難察覺泄漏；而經分解後，剩餘的0.01%氨會過濾處理，十分安全。團隊與科軒動力（控股）有限公司合作，擬明年10月製造首架氨動力燃料電動小巴，亦冀與專線小巴公司合作，推動零排放小巴。

相關字詞﹕牛津大學 理工大學 氨動力燃料電動車 創科線

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