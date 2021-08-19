港聞

港聞二

失業率降至5% 返去年初低位

【明報專訊】本港最新失業率進一步回落至5%，較上月公布降0.5個百分點，是去年1至3月錄得4.2%以來的最低水平。失業人數減少至19.84萬，是年多以來首次回落至20萬以下。各行業失業率普遍下降，當中重災區零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業等行業錄得明顯降幅。學者料失業率進一步回落，惟未能通關，難回至4%以下。

消費旅遊相關行業 降幅較顯著

統計處昨公布，經季節性調整的失業率由今年4至6月的5.5%，回落至5至7月的5%；就業不足率由2.5%回落至2.4%；失業人數減幅約6.9%，就業不足人數由9.6萬降至9.23萬。今年5至7月的失業率，已是連續5期下跌，並回落至接近去年初的數字；本港失業率自2019年下半年開始上升，到2020年12月至今年2月錄得7.2%高峰後回落。

按行業分類，今年5至7月大多數主要行業的失業率均見回落，當中與消費及旅遊相關的行業即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率下降0.9個百分點至7.6%，其中餐飲服務活動業的失業率降1.4個百分點至8.6%；建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率亦錄得明顯回落（見表）。

羅致光：受益消費券 勞工市場將持續改善

勞福局長羅致光表示，隨着經濟復蘇，加上消費券計劃的幫助，勞工市場料續改善，但仍面對不確定性，主要源於新冠變種在全球多個地方傳播。

學者：未通關 短期難返4%以下

中大商學院高級講師李兆波表示，5至7月的失業率下降，主要受本地消費市道帶動，再加上消費券，料未來一兩期失業率進一步下跌，但預料難達4%以下，原因是本港仍未通關，靠人流帶動的行業如旅遊及金融服務仍未完全恢復正常。飲食業職工總會名譽會長郭宏興表示，消費券帶動餐飲業失業情況改善，但防疫措施不時變動，招聘較謹慎，人手最多只有疫前七八成。

另社福署公布今年7月領取綜緩個案約22萬宗，按月減0.2%，受助總人數為31.6萬；失業個案1.9萬多宗，較去年初疫情剛開始時增約53.8%。5至7月失業綜援個案平均每月申請565宗，較4至6月跌一成。

相關字詞﹕失業率

上 / 下一篇新聞

真普聯擬清盤 612基金失戶口將停運 120人失支援 停收新個案 信託人吳靄儀：無可能再找到戶口
真普聯擬清盤 612基金失戶口將停運 120人失支援 停收新個案 信託人吳靄儀：無可能再找到戶口
跟進逾3600個案 支援逾2.3萬人 截至7月底 可動用結餘186萬元
跟進逾3600個案 支援逾2.3萬人 截至7月底 可動用結餘186萬元
針對具動員力組織 料現骨牌效應 蔡子強：公民社會重創 社運難再現
針對具動員力組織 料現骨牌效應 蔡子強：公民社會重創 社運難再現
難忘團隊雪中送炭 家屬：想起就想哭
難忘團隊雪中送炭 家屬：想起就想哭
打甩限聚廚師：社會恐變有冤無路訴
打甩限聚廚師：社會恐變有冤無路訴
妮歌潔曼獲免檢 抵港兩日購物拍劇 醫生：悉尼爆Delta風險高 商經局：確保遵防疫條件
妮歌潔曼獲免檢 抵港兩日購物拍劇 醫生：悉尼爆Delta風險高 商經局：確保遵防疫條件
中大：打科興抗體低 測試第三針
中大：打科興抗體低 測試第三針
檢疫明收緊 酒店：未必夠房延長預訂
檢疫明收緊 酒店：未必夠房延長預訂
理大：國泰員工病毒基因似英國Delta
理大：國泰員工病毒基因似英國Delta
律師會改選 開明派倡落實國安法列明保障 專業派籲避免國安疑犯長期關押
律師會改選 開明派倡落實國安法列明保障 專業派籲避免國安疑犯長期關押
律師會捍衛法治被指慢半怕 專業派：有時不及時 開明派：甚有效率
律師會捍衛法治被指慢半怕 專業派：有時不及時 開明派：甚有效率
渣馬10．24舉行9．2報名 跑手須齊兩針賽前檢測
渣馬10．24舉行9．2報名 跑手須齊兩針賽前檢測
教局增3職位推國安教育 總年薪開支649萬
教局增3職位推國安教育 總年薪開支649萬
刺何君堯案 無業男認意圖傷人罪 官指光天化日行兇 需索何心理創傷報告再判刑
刺何君堯案 無業男認意圖傷人罪 官指光天化日行兇 需索何心理創傷報告再判刑
Airbnb出租戶藏燃彈案 管57空樽推論 兩男罪成
Airbnb出租戶藏燃彈案 管57空樽推論 兩男罪成
地盤工阻警追捕疑犯 律政司覆核改囚3月
地盤工阻警追捕疑犯 律政司覆核改囚3月
師爺涉游說認罪案 律師會研完善查案底程序
師爺涉游說認罪案 律師會研完善查案底程序
吊臂折斷 人隨工作台撼機身 如流星錘高空掉落 修樹工一死一傷
吊臂折斷 人隨工作台撼機身 如流星錘高空掉落 修樹工一死一傷
生前勤奮拼搏 子：常周身瘀幫佢捽
生前勤奮拼搏 子：常周身瘀幫佢捽
港研全球首台氨動力車 冀明年小巴應用
港研全球首台氨動力車 冀明年小巴應用
本研社：新界1965頃地政府未研究 稱563頃可10年內建15萬伙
本研社：新界1965頃地政府未研究 稱563頃可10年內建15萬伙
唐樓竊賊斷正 料涉6案
唐樓竊賊斷正 料涉6案
14前員工追薪450萬 蘋果印刷公司：無力付
14前員工追薪450萬 蘋果印刷公司：無力付
私羹舀糖打鬥命案 專家料死者早有血管瘤
私羹舀糖打鬥命案 專家料死者早有血管瘤
病人體內留異物案 專家證人：覆診已見發炎 應即入院
病人體內留異物案 專家證人：覆診已見發炎 應即入院
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】CY：年輕人「激進化」似吸毒 話會變恐怖主義 出書盼社會幫人「戒」
【Emily】CY：年輕人「激進化」似吸毒 話會變恐怖主義 出書盼社會幫人「戒」
【Emily】余若薇書法寫《Warrior》歌詞寄牆內
【Emily】余若薇書法寫《Warrior》歌詞寄牆內
【Emily】宣傳「香港重新出發」 政府請公關花4400萬
【Emily】宣傳「香港重新出發」 政府請公關花4400萬
【Emily】借北區近月水浸 葉太：高球場低窪起樓唔可行
【Emily】借北區近月水浸 葉太：高球場低窪起樓唔可行
【Emily】西九首席財務總監離職 高層9缺4
【Emily】西九首席財務總監離職 高層9缺4
【Emily】眼癌無阻求學心 視障生做政府實習翻譯
【Emily】眼癌無阻求學心 視障生做政府實習翻譯