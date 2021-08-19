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港聞二

生前勤奮拼搏 子：常周身瘀幫佢捽

【明報專訊】康文署一輛吊臂車升降台昨早突然折斷，導致一死一傷。55歲女死者曾賽茹育有兩子一女，其丈夫對妻子突然離世感到悲痛，激動表示「佢死得好慘」；長子則稱母親生前勤奮拼搏，深受同事歡迎，又憶述母親「返工成日周身瘀，我成日幫佢捽」。

曾賽茹1995年加入政府，其後被派到康文署工作，在香港西樹木組已任職8年。她和丈夫育有兩子一女，一家五口居於筲箕灣耀東邨。

資深樹木組公務員 夫任職花王已退休

死者長子劉先生向本報表示，母親生前工作勤奮，是組內最資深員工，擁有最多修樹資格，本有望退休前升職為高級技工。他稱母親任職的組別又稱「救火隊」，打風落雨時亦要出動，偶爾更需要跨區到九龍提供協助，以往亦有投訴過「架生」殘舊。他指出，與家人認屍時，醫生表示母親頭部無受衝擊，但家屬發現她左胸有一大片瘀傷，暫未知是否致命傷，尚待驗屍結果。

劉先生稱父親亦在政府任職花王，數年前退休後雖獲「翻閹」，但合約只剩一年。他自己現時一邊任職測量文員，一邊進修考牌；弟弟在工程界工作，妹妹現職登記護士，三人同在進修，希望考取專業資格，故母親作為舊制公務員，是家中的經濟支柱，現時頓感徬徨。他稱家屬今天將與政府商討後續安排及賠償事宜，但擔心政府會在商討過程利用程序及部門間互相推搪，令追討期數以年計。

捐款方法：

直接存入死者長子渣打銀行戶口：

407-820-95421 Lau Hoi Wah

相關字詞﹕修樹 死者 工業傷亡權益會 工業意外

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