吊臂折斷 人隨工作台撼機身 如流星錘高空掉落 修樹工一死一傷

意外發生在昨晨9時許，據網上流傳片段，康文署香港西樹木組兩名技工登上升降台修葺樹木，數名工人在路旁協助及指揮，惟升至7米左右吊臂突然斷裂，升降台穿過樹冠墜落至4米高位置，如流星錘般大力撞向機身，其間有物件從升降台飛出，其他工人隨即上前求援。

業界：料伸展時固定機件未扣緊

消防及救護員接報到場時，兩名技工被困在吊掛的工作台上，女工已重傷昏迷，男工清醒但肋骨骨折，兩人同送往瑪麗醫院。女工送院後證實不治，男工留醫，情况穩定。警方及勞工處等部門在場調查意外原因。死者長子透露，死者頭部無受撞擊，但左胸有大片疼傷（見另稿）。

康文署指，涉事升降台的最後檢查日期為今年3月20日，過去一年並無故障，吊臂亦沒經改裝，事發前署方亦沒收到員工反映使用升降台時出現問題。署方又指，該升降台根據服務合約規定，每年兩次定期檢查，並須每12個月通過及取得工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例的徹底檢驗結果證明書才可使用。署方指涉事兩技工均有配戴安全裝備，署方正調查事故原因。

康文署稱沒接故障通知 每年兩定期檢查

中華樹藝師公會會長歐永森表示，該款油壓控制升降台十分常見，本港有九成街邊修樹工作都使用，相信涉事機械由政府擁有及保養。他根據網上片段分析，該款升降台吊臂一般可伸展五節，懷疑伸展時第三及第四節間的固定機件失靈，伸至盡頭後未能扣緊，導致折斷，工人未能及時逃生，整個升降台如鐘擺般撞向硬物，釀成慘劇，形容今次意外十分罕見。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文促請勞工處盡快調查事件。她質疑政府缺乏發牌制度，操作員受過訓練即可獲授權操作升降工作台，惟訓練質素參差，認為勞工處應建立發牌制度取代單純的訓練，以確保操作員掌握安全操作升降工作台的能力。

公務員事務局長聶德權、民政事務局長徐英偉、康文署長劉明光先後發聲明，對殉職女技工表示深切哀悼，並慰問死者家屬及受傷技工。康文署指已聯絡殉職員工的家人，並會盡力協助。勞工處指已派員調查，並已向康文署發出「暫時停工通知書」，停止其使用該升降台，及使用任何升降台在意外地點檢查和修葺樹木。