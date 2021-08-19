吊臂折斷 人隨工作台撼機身 如流星錘高空掉落 修樹工一死一傷

【明報專訊】康樂文化事務署兩名技工，昨晨在西營盤水街近德輔道西登上一輛吊臂車升降台，並升上約7米高修剪樹木期間，吊臂中段突然折斷，升降台上兩名技工連同拗折的吊臂如流星錘般從高處猛力撞向底部機身，吊掛在離地4米位置。55歲曾姓女技工重傷，送院後證實不治，46歲陳姓男技工肋骨骨折清醒送院。有業界形容意外罕見，或與吊臂伸展時的固定機件失靈有關。
意外發生在昨晨9時許，據網上流傳片段，康文署香港西樹木組兩名技工登上升降台修葺樹木，數名工人在路旁協助及指揮，惟升至7米左右吊臂突然斷裂，升降台穿過樹冠墜落至4米高位置，如流星錘般大力撞向機身，其間有物件從升降台飛出，其他工人隨即上前求援。
業界：料伸展時固定機件未扣緊
消防及救護員接報到場時，兩名技工被困在吊掛的工作台上，女工已重傷昏迷，男工清醒但肋骨骨折，兩人同送往瑪麗醫院。女工送院後證實不治，男工留醫，情况穩定。警方及勞工處等部門在場調查意外原因。死者長子透露，死者頭部無受撞擊，但左胸有大片疼傷（見另稿）。
康文署指，涉事升降台的最後檢查日期為今年3月20日，過去一年並無故障，吊臂亦沒經改裝，事發前署方亦沒收到員工反映使用升降台時出現問題。署方又指，該升降台根據服務合約規定，每年兩次定期檢查，並須每12個月通過及取得工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例的徹底檢驗結果證明書才可使用。署方指涉事兩技工均有配戴安全裝備，署方正調查事故原因。
康文署稱沒接故障通知 每年兩定期檢查
中華樹藝師公會會長歐永森表示，該款油壓控制升降台十分常見，本港有九成街邊修樹工作都使用，相信涉事機械由政府擁有及保養。他根據網上片段分析，該款升降台吊臂一般可伸展五節，懷疑伸展時第三及第四節間的固定機件失靈，伸至盡頭後未能扣緊，導致折斷，工人未能及時逃生，整個升降台如鐘擺般撞向硬物，釀成慘劇，形容今次意外十分罕見。
工業傷亡權益會總幹事蕭倩文促請勞工處盡快調查事件。她質疑政府缺乏發牌制度，操作員受過訓練即可獲授權操作升降工作台，惟訓練質素參差，認為勞工處應建立發牌制度取代單純的訓練，以確保操作員掌握安全操作升降工作台的能力。
公務員事務局長聶德權、民政事務局長徐英偉、康文署長劉明光先後發聲明，對殉職女技工表示深切哀悼，並慰問死者家屬及受傷技工。康文署指已聯絡殉職員工的家人，並會盡力協助。勞工處指已派員調查，並已向康文署發出「暫時停工通知書」，停止其使用該升降台，及使用任何升降台在意外地點檢查和修葺樹木。