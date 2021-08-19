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Airbnb出租戶藏燃彈案 管57空樽推論 兩男罪成

【明報專訊】前年11月2日，警方於灣仔一個以Airbnb租出的單位搜出過百枚汽油彈成品及半成品，5人被捕，其中3男否認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，一名學生及一名地盤工人昨在區域法院被裁定罪成，押後至今天判刑。

不認罪的被告為學生鄭錦輝（22歲）、無業丘建威（26歲）及地盤工人黃建棋（21歲）。另兩被告學生莫禮滔（23歲）及學生楊泳茹（23歲）早前認罪，二人同判囚3年2個月。

法官葉佐文裁決時表示信納警員案發時進門前有大喊表露身分。對於警方拘捕5人後在單位鑑證，5人曾在後樓梯逗留逾兩小時，葉官指警方做法不智及缺乏應變能力，但認為警方沒有干擾的動機及行為。另外，破門時5人逃走後沒向他人求助，反而匿藏在不同位置，反映他們意識到破門的是警察。葉官稱，閉路電視片段顯示被告鄭錦輝曾背着IKEA袋、灰籃及發泡膠箱等物品，其中一灰籃裝有57個空玻璃樽，雖空樽可作其他用途，惟考慮總體情况，唯一合理推論是製汽油彈，故裁定鄭罪成。

對於被告黃建棋自辯稱只認識被告楊泳茹，葉官質疑黃在沒有自我介紹下觸摸玻璃樽，認為黃是把32支汽油彈放入籃中時留下兩個掌印，故裁定他罪成；又認為被告丘建威逃走或因擔心藏有伸縮警棍被捕，惟無證據顯示他管有汽油彈，故罪名不成立。

【案件編號：DCCC 97/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 管有物品意圖摧毀或毀壞財產 汽油彈 反修例運動

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