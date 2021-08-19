刺何君堯案 無業男認意圖傷人罪 官指光天化日行兇 需索何心理創傷報告再判刑

控方引例 量刑起點最高15年

報稱無業的董栢輝（31歲）承認於前年11月6日在屯門湖翠路138至236號的行人路，意圖使何君堯身體受嚴重傷害，以及非法及惡意傷害何的保鑣張英才。他原被控的企圖謀殺罪則交由法庭存檔。

控方透露被告無案底，大學教育程度；又呈上數個案例，指有意圖而傷人罪並無量刑標準，認為本案有不少加刑因素。據了解，其中一宗案例的量刑起點為15年。

控方建議法庭先索取何的創傷報告後始判刑，辯方反對，認為何的傷勢不重，無必要索取報告，而且他作為知名政治人物，對言語攻擊早已習慣。不過法官杜麗冰反駁，指報告集中何的心理創傷，而且本案是一宗光天化日之下的傷人案，每個人的心理創傷都不同，有必要索取報告。

案情指，當日早上8時許何君堯在屯門設立選舉街站時，被告送花給何，聲稱是其支持者欲合照，突然從斜孭袋中取出刀鋒長20厘米的刀，刺向何的胸部，最終遭何及其他人制服，制服期間保鑣張英才遭被告割傷，胸部和左前臂受傷。

其後兩人即時被送院，何的傷勢包括下胸有2厘米裂傷，傷口有流血和血腫，留醫兩天後出院；張則左胸有1厘米裂傷、左前臂有2厘米裂傷，即日已出院。

有街站義工記得案發前兩天，被告曾手持花束接近街站，詢問何會否現身街站；閉路電視片段顯示被告於案發前數分鐘才於附近花店取花。案發後，警方於被告的袋中搜出另一把長約28厘米的刀及何的宣傳單張等。

遭制服後呼：7．21係何君堯所為

殺咗佢，保護全港市民

庭上播放由街站義工拍攝的片段，顯示被告遭制服在地後曾大叫「何君堯，你去死啦！」、「我就冇諗住有命走㗎喇，仲唔一刀插死我？」、「100年之後大家會記得我」。

旁邊有人以粗口辱罵被告，但被告繼續高呼「7．21元朗襲擊係何君堯所為，白衣人同你握手條片全世界都知」、「殺咗佢，保護全港市民」、「呢啲咁嘅人唔配做議員，佢謀害香港市民呀」。

【案件編號：HCCC197/20】

明報記者

（反修例風暴）