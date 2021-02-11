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港聞二

教局增3職位推國安教育 總年薪開支649萬

【明報專訊】立法會人事編制委員會昨通過教育局開設3個為期4年的編外職位，即兩個教育署助理署長職位和1個首席教育主任職位，負責推行國家安全教育及學校行政，總年薪開支為649萬元。教育局常任秘書長李美嫦會上稱，已向學校發出國安教育指引，制訂各科國安教育課程框架，因應新增工作需額外人手，監察學校執行。

旅遊界議員姚思榮問及，若學校不按指示執行國安教育會有何後果。李美嫦稱，若有學校違反指示，局方定會嚴肅跟進，強調學校會有後果。教育局副秘書長康陳翠華稱，局方已向學校提供公社科課程簡報，科主任要為教材問責，涉憲制秩序、基本法、國安法等內容「不容曲解」。

國旗國徽法修訂

曾國衞：無意圖侮辱者不必擔心

另外，全國人大常委會去年通過《國旗法》和《國徽法》修正草案，特區政府修訂《國旗及國徽條例草案》配合，昨日立法會動議首讀及二讀。政制及內地事務局長曾國衞發言稱，修訂草案建議令原有條文更清晰，清楚訂明罪行涵蓋現實和網絡行為，罰則維持不變，強調並非擴大侮辱行為範圍，稱只要沒有意圖侮辱國旗及國徽，市民絕對不用擔心會誤墮法網。

曾國衞稱，草案加入參與或出席升國旗儀式者當守禮儀、不適當使用國旗或國徽情况、國旗及國徽收回處置方式等條文；市民或活動主辦方將來有責任將破損、污損、褪色或不合規格的國旗及國徽交回指定回收點，由特區政府統一處理。

他說，草案加入適當條文，保障傳媒作公允報道或教師教學用途等所發布涉及侮辱國旗、國徽的資料，不會構成刑責；亦要求教育局長須就國旗及國徽納入中小學教育，及學校升掛國旗及升國旗儀式發出指示。

相關字詞﹕教育局 港區國安法 曾國衞 政制及內地事務局 國旗國徽

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