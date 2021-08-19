渣馬10．24舉行9．2報名 跑手須齊兩針賽前檢測

民政事務局長徐英偉昨日回應渣馬安排，他稱今年渣馬舉辦要求較過往高，如參與人數要更少、要做檢測和打疫苗，其他的支援正與相關主辦單位緊密聯繫。

維持全馬半馬10公里賽

資助跑手50元防疫行政費

主辦方其後發新聞稿宣布，今年賽事將維持馬拉松、半馬拉松及10公里賽事3個距離組別，公眾可於9月2日上午10時起網上登記公眾抽籤報名，賽前檢測詳情稍後公布。今年10公里賽事由過往東區走廊起步，改為西隧九龍收費廣場。

主辦方之一香港田徑總會主席關祺稱，與政府部門磋商後大會獲防疫指引，為減輕跑手參賽成本，總會將全數資助跑手50元的防疫行政費，並感謝渣打銀行額外贊助跑手的檢測費用。

至於外地來港跑手，關祺稱大會希望外地跑手遵從香港的防疫要求，根據來自地區的風險水平隔離，並按比賽要求在比賽21日前抵港。他續稱，主辦方從亞洲、澳洲、新西蘭邀請約20名「特邀跑手」來港參賽，但須提早到港完成隔離檢疫後才能作賽。他希望有關跑手能來港，惟明白14、21日的隔離要求是對跑手的最大窒礙。他說，所有與跑手有接觸的工作人員都要打齊兩針，正招募義工，一般需約4000人手。

梁子超籲加24小時陰性證明

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，主辦方應確保外地參加者接受妥善檢疫，若有人獲豁免或有社區爆發風險。他建議參加者除了持有比賽前72小時內陰性檢測證明，應額外加24小時內的陰性證明，以減低傳播風險。

《星島日報》昨刊出徐英偉專訪，徐稱除渣馬，單車節、國際七人欖球賽，高爾夫、壁球、網球等國際賽事亦有機會成事，正努力磋商，冀吸引外國旅客重臨。另外，有報道指民政局未來兩月不會為區議員進行宣誓，或與殘奧和選舉有關。徐英偉昨稱，不認為宣誓不能在今年內進行，但暫未有新消息，強調安排要做得穩妥和徹底。