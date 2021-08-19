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律師會捍衛法治被指慢半怕 專業派：有時不及時 開明派：甚有效率

【明報專訊】律師會以往回應法治議題，不時被指過慢。本報查詢參選人如何評價律師會過去兩年的表現、若當選有何計劃等問題。當中，專業派5人（黃巧欣、傅嘉綿、袁凱英、岑君毅、陳國豪）表示，律師會發出捍衛法治的信息有時不及時，又稱律師會作為專業團體應捍衛法治、保障業界福祉，「在這數年間，律師會給與（予）外間的感覺，好似偏離了這些宗旨」。

至於被視為開明派的參選人，馬秀雯稱對律師會過去兩年表現沒有評論，若當選，她會努力推動律師會更及時回應法律議題。韋恆理則說自己是向前看的人，若當選會聆聽、學習，專注為最多人爭取最多利益，並稱律師會應盡力為所有業界人士發聲。爭取連任的白樂德稱，律師會在法治層面的表現甚有效率，包括表達支持司法機構、譴責示威期間出現的暴力；冀當選可為會員尋求更多機會，包括在大灣區執業等。

律政人員可任資深大狀

開明派：有何不可

此外，政府早前向立法會提交草案，讓非大律師的律政人員，在符合資格及規定下可獲委任資深大律師。多名參選人均稱認同方向；被視為開明派的羅彰南認為，律政司以外的資深律師亦可有同樣待遇才算公平，若修訂可引領向此方向，他會支持。馬秀雯則稱無意見。

白樂德稱律政司長鄭若驊的方案相當創新，反問「有何不可（Why not？）」韋恆理亦稱，樂見資深的事務律師獲更多認可。

專業派5人認同措施方向，稱若具事務律師資格的律政人員，符合成為資深大律師的訟辯技能、以及其他方面資格規定，應一視同仁有權獲委任為資深大律師。

相關字詞﹕專業團體 律師會

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