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律師會改選 開明派倡落實國安法列明保障 專業派籲避免國安疑犯長期關押

【明報專訊】律師會選舉下周二（24日）舉行，《人民日報》、特區官員相繼開腔評律師會，令選舉備受關注。本報早前查詢一眾參選人對各法治議題的看法，港區國安法實施逾年，有參選人認為要落實條例訂明的保障；「專業派」參選人亦認為要盡力避免國安法「疑犯」在未被定罪下受長期關押。

明報記者 邱榕瀅

律師會共20席理事，每年改選5席；今次選舉共11名參選人，包括專業派5名參選人（黃巧欣、傅嘉綿、陳國豪、袁凱英、岑君毅）；被視為較貼近開明派的4人（白樂德、羅彰南、韋恆理、馬秀雯），以及立場未明的黎蒑、唐瑋綸。本報早前電郵所有參選人作書面訪問，黎蒑、唐瑋綸無回覆；專業派5名參選人則統一回應提問。

港區國安法生效至今逾百人被捕、數十人被起訴，多名被告未審先還押。被問到如何評價國安法的執行，專業派表示，涉及國安案情的保釋門檻相當高，司法機構與控辯雙方應在合理時段內完成檢控、審理，盡力避免「疑犯」未被定罪下長期關押。5人又稱，「民主派初選案」被捕數十人目前情况仍是各方焦點，「確保國安與維護人權毋庸偏廢，港區國安法和香港司法體系的公信力才得以鞏固」。

開明派：國安法有適當保障

開明派白樂德則稱，國安法為香港法律的一部分，有適當保障，並會由司法機構實施。馬秀雯指出，國安法第4、5條列明保障，冀法院、執法機關可整體地行使國安法，包括上述保障。韋恆理稱，引入國安法的方式、原因均是敏感政治議題，在國家安全的脈絡下，部分自由受侵蝕，保釋、陪審團、指定法官等議題上條例均與以往有異。

開明派：不應取消自我監管權

專業派：制度一向平衡有效

今次改選引發律師會自我監管權會否被收回的討論。韋恆理稱，無理由取消條例賦予律師會的權責，認為是部分參選人及其支持者政治威嚇、冀藉此影響選舉。羅彰南認為，律師會持續檢視規管功能的模式，認為律師會秘書處做得很好，取消監管權說法是有人造謠，並認為溫和派可掌握理事會的主導權，即使4名開明派當選，亦不會做出令政府有意作出相關改變的事。

馬秀雯稱定會捍衛、維持律師會的自我監管功能，料或須重建公眾對專業團體的信心。白樂德認為，英國的監管機構「律師管理局」模式不適用於香港，本地自我監管並無受破壞，無理由被取代。

專業派稱，律師會一直透過平衡、有效的制度監管業界，冀團結業界共同促進事務律師的專業水平、發展，以及捍衛法治。

此外，終審法院前海外非常任法官施覺民、何熙怡早前分別辭職及拒續任，有建制派倡從新加坡等地引入海外法官。韋恆理認為，挑選海外非常任法官應只看司法水平，而非出於政治考慮。馬秀雯稱，種族不應成為選擇法官的條件，應只看司法經驗、專業水平。白樂德說，終院仍有普通法地區頂尖法官，包括英國最高法院院長韋彥德、副院長賀知義等；認為各非常任法官或因個人原因退休。

專業派說，有非常任法官的原居地國家施壓、要求他們不在港出任法官；對於一些國家嘗試將司法事項政治化、企圖影響香港獨立司法制度感憂慮。5人認為應由司法機構自行研究、決定是否有需要從其他地區引入非常任法官。

相關字詞﹕律師會改選 律師會 國安法

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