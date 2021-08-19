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理大：國泰員工病毒基因似英國Delta

【明報專訊】國泰機場貴賓室樓面女服務員前日確診新冠Delta變種病毒，理工大學團隊分析其病毒基因，發現與英國確診個案的基因最接近，很大可能受英國來港轉機客感染。理大學者認為，若暫停高風險地區者在港轉機可助嚴防輸入疫情，他們在香港機場期間亦應與其他出境客分開處理。機管局回應指會與衛生署保持聯繫，確保措施符合指引。就會否禁高風險地區者在港轉機，食衛局截稿前無回覆。

增3輸入帶L452R 兩曾打針

本港昨新增3宗輸入個案，均帶有L452R變種病毒株，兩人打了最少1針復必泰，另約5宗初步確診。國泰機場貴賓室「寰宇堂」女樓面服務員前日確診，當局估計她可能受轉機客感染。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，團隊已完成該患者的病毒基因分析，並與過去3個星期全球5萬宗Delta病毒比對，發現與她最相近的100宗個案分別是英國和丹麥的個案，當中基因最接近是8月初英國確診個案，只相差6個基因突變。蕭指出，雖差異反映不是直接傳播，但根據目前資料有理由相信，女患者很大可能是受英國抵港轉機客感染。

蕭續指，已將女患者與本港過去兩周23宗輸入個案的病毒基因比對，最接近的個案亦與其病毒基因相差9個突變，目前相信她不是由輸入個案傳染。就女患者的基因分析和比對，衛生防護中心昨回覆仍在調查中。

倡轉機客分開處理 避免入貴賓室

蕭認為，大量過境客出入香港機場會對香港的疫情帶來風險，特別是英美地區疫情反彈，對港風險更大。他認為，從公共衛生的角度，若暫停高風險地區者在港轉機有利嚴防輸入個案，但此舉會否對航空業界造成大影響需由政府考慮。

蕭續建議，要分開處理轉機客和香港出境客，免他們交叉感染，否則香港可能輸出疫情至其他地區。他續指，轉機客留在香港機場期間，應避免他們進入貴賓室或在其他餐廳長時間除口罩，轉而為他們提供輕便的水和食物，盡量減少除下口罩進食的時間，避免感染風險。

根據疫情專題網站，本港對登機來港者有多項要求，包括須持有病毒檢測陰性證明等，但轉機過境香港的旅客可獲豁免。就會否進一步收緊防疫措施，機管局稱會繼續與衛生署保持聯繫，確保措施符合指引，又指有要求轉機或過境旅客須盡快前往乘搭接駁航班的登機閘口、派發貼紙以作識別、於登機閘口劃定他們指定座位區，及劃出這類旅客指定用餐區，並要求抵埗時必須接受體溫檢測等。

「飛魚」何南慧再隔離7天 憂礙賽事

另外，早前有外傭疑在灣仔帝盛酒店3樓檢疫時感染新冠病毒，衛生防護中心前日指擔心同層檢疫者有風險，安排相關約13人要再送入檢疫中心。港隊「飛魚」何南慧本月3日戰畢東奧返港，入住灣仔帝盛酒店3樓檢疫，上周二完成檢疫，但因檢疫酒店同層住客確診，前晚再被送往竹篙灣檢疫7天。她下月12日在港出戰短池賽，爭取達標出戰短池世界賽，擔心會受影響，寄望檢疫後追回進度。

（新冠疫情）

相關字詞﹕蕭傑恒 理工大學 衛生防護中心 新型冠狀病毒肺炎 新冠疫情

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