港聞

港聞二

檢疫明收緊 酒店：未必夠房延長預訂

【明報專訊】政府明日（20日）起收緊入境檢疫措施，15個海外地區將由中風險轉為高風險，來自當地的已打針港人要檢疫21日，其餘海外地區入境者大部分要檢疫14日。有酒店業界表示，部分旅客原預計只需檢疫7日，因政策改變將要檢疫21日，但檢疫酒店未必能延長客房預訂。

九龍維景酒店總經理廖惠民昨在港台《千禧年代》表示，自政府宣布周五推出新的入境檢疫措施後，收到不少旅客查詢，「最麻煩」的情況是，部分旅客已打疫苗、有抗體陽性報告，只預訂了7晚檢疫酒店，但若他們的出發地是15個將升為A組的國家之一、且在周五後才抵港，新安排下要檢疫21日，但檢疫酒店或沒足夠空房，旅客便無法來港。

食衛局：因客房不足撤訂 酒店須退款

廖又說，部分旅客計劃改機票和酒店，趕在新措施生效前返港，而來自15個將升為A組國家的非港人旅客若未能趕及周五前抵港，只能取消行程。

本報昨向食衛局查詢，會否增加檢疫酒店以應付需求，局方回覆稱已開放第四輪的備用房間，會繼續留意需求，考慮有需要時開放第五輪約共1500間備用房間。發言人強調，若旅客直接向檢疫酒店訂房，且因應政府規定變更而需取消訂房，酒店須安排向有關旅客直接退款。

明起只接受中港澳認可疫苗

此外，若旅客從B組中風險地區來港，政府原本可接受獲疫苗接種地當局認可的疫苗，明日起則只接受香港、內地、澳門、世衛指明為「嚴格監管機構」國家認可的疫苗，以及「已與香港訂定雙邊疫苗紀錄認可協議的國家」認可的疫苗。本報昨向食衛局查詢，有什麼國家已與香港簽訂疫苗互認協議，局方稱暫沒國家簽訂。

（新冠疫情）

相關字詞﹕疫苗氣泡 疫苗接種計劃 新型冠狀病毒 入境檢疫 檢疫酒店

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