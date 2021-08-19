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中大：打科興抗體低 測試第三針

【明報專訊】中大一項新冠疫苗抗體研究發現，一半接種科興疫苗的研究對象抗體水平低，負責項目的中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示詫異，團隊昨為當中約30人補打第三針科興或復必泰，將觀察接種後一個月的抗體水平，料最快10月底有結果。

助減重症 兩款針T細胞功能相若

許昨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，今年4月起在接種中心招募700人參與研究，接種科興和復必泰者各半，並在接種兩針後一個月、半年、一年、兩年、3年檢查抗體水平和T細胞功能。他指研究以替代中和抗體指標評估能否牽制60%的新冠病毒，目前分析160名科興接種者接種兩針後一個月的情況，當中一半、即80人的抗體水平低；復必泰接種者則相對高。

許表示，抗體助減有徵狀感染的風險，科興「在這方面弱一點」；T細胞能助減低感染後出現死亡或重症的風險，上述研究發現科興和復必泰接種者在T細胞功能相若。

許又說，80名抗體水平低的科興接種者獲安排打第三針，一半打科興，另一半打復必泰，昨起在中大醫院為首批人打第三針，接種後一個月檢視抗體水平，料最快10月底有結果，將持續跟進抗體的維持情況。他回覆本報指，昨為31人打第3針，16人打復必泰和15人打科興，非常順利。許又引述科興藥廠指出，接種第三針科興後抗體水平可升7倍，另海外有混針研究，「如打兩針科興出抗體唔理想，會唔會轉個平台效果更好呢？我哋想幫政府解答呢個問題」。

再3人針後14日內離世

食衛局昨公布截至本周日一周內，再多3名男子在接種疫苗後14日內離世，介乎54至62歲，均無臨牀數據顯示由疫苗引致死亡。另4名青少年接種復必泰後疑心肌炎或心包炎，他們打針後兩天內胸痛，情況穩定。

（新冠疫情）

相關字詞﹕許樹昌 新型冠狀病毒肺炎 復必泰疫苗 科興疫苗

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