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妮歌潔曼獲免檢 抵港兩日購物拍劇 醫生：悉尼爆Delta風險高 商經局：確保遵防疫條件

【明報專訊】澳洲《每日郵報》日前報道，荷李活女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）於本月12日由澳洲悉尼乘搭私人飛機前往香港，拍攝劇集《Expats》，另本港有傳媒拍攝到她在抵達兩日後，到中環服裝店購物。本報昨向商務及經濟發展局查詢，Nicole Kidman是否獲豁免檢疫入境，局方回覆，有關人士根據規例獲豁免檢疫，獲批准到港進行與指定專業工作相關的活動。醫生梁子超指，悉尼正爆發Delta變種病毒，抵港者獲豁免檢疫對社區風險高。

商經局發言人表示，根據現行《預防及控制疾病條例》下的《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），有關人士獲批准到港進行與指定專業工作相關的活動，同時必須遵守指定防疫措施及其他條件，包括疫苗接種、指定逗留居所、定期檢測及提供工作相關行程等。有關當局會確保有關人士遵從該等條件。

悉尼私人機抵港 曾到西環中環

澳洲傳媒圖片顯示，Nicole Kidman於12日登上一架機身編號為「VH-YAI」的私人飛機。翻查當日的航班飛行紀錄，該航班於當地中午時段起飛，在本港時間晚上8時48分降落。根據《星島日報》報道，Nicole Kidman於抵達後兩日（14日）在中環出沒，她當日乘私家車從山頂道寓所到中環，在保鑣陪同下進入服裝店購物，她翌日再乘車到山頂小學拍攝，其後到西環山道取景。

妮歌潔曼在12日入境，按現行措施，一般而言即使已接種疫苗，亦至少要在指定檢疫酒店隔離7日，而因應澳洲悉尼正爆發Delta變種病毒疫情，港府明日起將澳洲提升為中風險地區，即抵港者如已接種疫苗，檢疫期由7天加至14天。據路透社報道，新南威爾士省昨日新增633宗確診，當中悉尼佔545宗。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，悉尼抵港者豁免檢疫對社區造成的風險高，認為審批當局應確保有關豁免者僅從事指定範圍內的活動，避免與社區的市民有接觸，一旦爆疫，有關部門需負責。

曾返澳洲兩豁免隔離惹風波

妮歌潔曼去年7月及12月返澳洲後兩度獲豁免隔離曾惹起風波。英國《每日郵報》7月報道，妮歌潔曼與丈夫及兩名女兒由美國乘私人飛機抵達悉尼機場後，直接乘私家車返家，沒被送到酒店隔離，報道指名人及富人受到優待引起民眾不滿，批評隔離政策非一視同仁。

此外，食物及衛生局長陳肇始書面回覆立法會議員陳振英表示，本港去年7月至今年8月6日，分別錄得145宗涉及機組人員，以及112宗涉及船員的新冠病毒確診個案，但沒備存其他類別獲豁免人士的確診數字。當局又指今年7月合共向獲豁免人士發出41,225張醫學監察通知書，較去年2月高峰的93,602張，減少56%。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕豁免檢疫 新型冠狀病毒

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