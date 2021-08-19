難忘團隊雪中送炭 家屬：想起就想哭

林先生憶述，當時14歲的兒子前年9月遊行首次被捕，他與太太在警署手足無措，慶幸一小時後遇到612團隊，「感覺像雪中送炭」。團隊得悉其子還未吃晚飯，隨即稱「我有一塊薄餅，你先拿去吃吧」。林先生至今難以忘懷，「現在回想起，眼淚都想流出來……」

林先生的兒子去年初涉元朗投擲汽油彈再度被捕，他說「更感受到612援助的重要」，律師在提訊前着他準備較大保釋金額，「不足48小時要準備6位數字保釋金，有點擔心」，幸而可向612基金申請援助；即使兒子保釋被拒，團隊不時提醒可支援買書或「私飯」，雖最終未有接受這些還押者支援，但仍感激612基金令「心（鎮）定一點」。

「未想過人道基金受打壓要解散」

對於基金宣布停運，林先生稱可惜，認為組織只是協助被捕者及家屬處理法律事務或提供經濟援助，「從未想過一個人道支援基金，今時今日會受政治打壓而要解散」。