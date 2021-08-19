針對具動員力組織 料現骨牌效應 蔡子強：公民社會重創 社運難再現

稱「群龍無首」 國安法嚇怕市民

蔡子強表示，歷史悠久及資源龐大如教協都選擇停運，相信對其他組織帶來心理壓力，預料短期內相信是10月1日國慶日前，會有其他組織因受到施壓而解散。

蔡子強認為，此輪打擊針對有大型動員能力及有強大政治含意的組織，對其他組織造成寒蟬效應，料組織面臨兩個選擇，分別是自行解散或在政治上保持低調。他認為，說公民社會消失是「言過其實」，但相信會大為削弱公民社會力量，亦削弱制衡政府能力。

蔡子強指出，疫下社運受限聚令影響，如今數個重大組織解散，即使日後取消限聚令，「大家已群龍無首」，市民也被港區國安法嚇怕而不參與社運。

吳靄儀：別低估香港人

被問會否擔心公民社會骨牌式瓦解，612人道支援基金信託人、大律師吳靄儀表示，「唔擔心得咁多」，稱對港人很有信心，「次次我哋以為好難做嘅嘢，第二日都做到出嚟，我哋唔好低估香港人」。她說，基金昨詳細交代事件，希望公民社會了解情况後會採取行動提供幫助。