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跟進逾3600個案 支援逾2.3萬人 截至7月底 可動用結餘186萬元

【明報專訊】612人道支援基金停止運作前，仍需籌款2500萬元以應付現有個案開支等。翻查基金網站列出的工作及財務簡報，至6月底共跟進逾3600個案，截至上月底總收入2.59億元，總開支則為2.55億元，連同預留予兩宗民事案件的訟費，基金可動用結餘有186萬元。

總收入2.59億 支出2.55億

法律費用資助佔開支近半

根據612人道支援基金網站最新資料，基金截至7月31日總收入為2.59億元，當中2.54億元為捐款收入，每月網上捐款人數2972，金額125萬元；總支出則為2.55億元，其中2.34億元屬直接支援受助人的開支。根據財務簡報，直接支援受助人開支包括法律費用資助達1.21億元，佔總支出近半，屬各項開支之首；簡報亦顯示，基金資助16宗民事案，並需為兩宗案件預留237萬元訟費。

按網站另列出的工作簡報顯示，部分獲資助的民事案包括岑子杰及楊國明提出司法覆核，要求法庭裁定警方前年6月12日驅散中信大廈合法集會的行動違法違憲等；此外，基金截至今年6月30日已直接跟進3685人的個案，並直接服務逾23,600人，內容包括法律費用資助、被捕支援、緊急經濟支援等。

612人道支援基金前年7月成立，旨在為所有在反修例運動中被捕、受傷或有關人士提供人道支援，例如醫療費用、心理或精神輔導費用、法律費用、緊急經濟援助等。

真普聯董事潘天賜日前辭職

至於基金的資金託管人「真普選聯盟有限公司」（簡稱真普聯），於2013年成立至今，自612基金成立便提供銀行戶口收取捐款。據真普聯本月提交予公司註冊處的最新年報，董事包括前教協會長馮偉華、中大退休教授馬傑偉和蔡寶瓊，另一董事兼職工盟主席潘天賜已在本月10日辭職。真普聯另在前日向公司註冊處提交更改公司董事或秘書資料，惟處方仍未公開有關內容以供查閱。

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