港聞

港聞一

真普聯擬清盤 612基金失戶口將停運 120人失支援 停收新個案 信託人吳靄儀：無可能再找到戶口

【明報專訊】2019年成立並為反修例運動被捕人提供法律及醫療援助的612人道支援基金，因提供銀行戶口的「真普選聯盟有限公司」短期內申請清盤，昨宣布將有秩序地停運，即日起停收新個案，初步預計須籌款2500萬元以應付現有個案及運作開支，下月將公布最終籌款目標，10月底解散秘書處，基金未能繼續支援120名仍在提堂階段的受助人。基金信託人之一的大律師吳靄儀表示，尚未達成任務就被迫停運感深切遺憾，但在目前政治氣候下「完全無可能」再找到戶口，惟她同時相信仍有無數不同形式的民間支援，稱對港人有信心。

重申基金合法 非因國安法停運

612人道支援基金曾被官媒批評為「撐暴基金」。被問警方是否正調查612人道支援基金，保安局長鄧炳強重申任何組織如犯法，不會因為宣布解散而一筆勾銷，一定會追查到底。吳靄儀重申基金每一步都是合法；至於是否因為擔心違反港區國安法而停運基金，她說，「無得驚咁多」。

真普選聯盟有限公司為612人道支援基金提供資金託管及收支服務，吳靄儀表示，最近獲真普聯通知將短期內停運，商討後知道無法逆轉突變，基金會無銀行戶口使用，故要有秩序地停運，盡量減低對求助人及家庭的衝擊，減輕對公民社會的震盪。

真普聯未交代具體原因

真普聯發稿稱，因應社會局勢最新發展，決定短期內申請清盤，不遲於9月底進入清盤程序，不會就清盤事宜作其他回應，亦沒交代具體清盤原因。2013年成立的真普聯由多個泛民政黨及團體組成，2014年提出三軌方案，即行政長官參選人可循公民提名、政黨提名或提名委員會提名成為候選人。

被問為何真普聯申請清盤，吳靄儀表示，在目前政治氣氛下「有什麼事發生都不出奇」，稱與真普聯理念相同，「他們不會故意刁難我們」，「我們都不能問落去」。至於曾否尋找其他戶口，她說約數日至一周前獲真普聯通知，時間很緊逼，過往真普聯已是仗義幫忙，相信現今政治氣候下「完全無可能」再找到戶口。

有秩序停運 10月底解散秘書處

9月底最後捐款 義工答查詢轉介

基金昨起停收新個案及新申請，包括緊急經濟支援及保釋金等申請，舊個案最遲可於8月31日就提交單據及資料。基金下月起會按截數日或之前的單據及資料，計算最終籌款目標，市民最遲分別可於9月21日或27日網上或銀行捐款。9月28日是最後支付日，基金會按能力及優次支付已批出支援款項，並不再用真普聯戶口，倘提早付清款項，便提早停用戶口。

基金停運後會繼續善後，10月將公布最終籌款結果及餘款與未退回款項的處理方案，10月底解散秘書處，之後義工仍會用熱線解答查詢，轉介個案予其他支援服務。吳靄儀說，基金支援的裁判法院案件仍有220人未結案，會支援年底前正審的100人，其餘120人仍在提堂階段，未能繼續支援。

料須籌2500萬供8月後支援

基金初步估算8月底後須提供約3000萬元支援，扣除約500萬元可動用結餘，料須籌款2500萬元，下月將計算最終數字；停運後再公布退回借出保釋金、法援分擔費等捐給慈善團體的安排。

信仍有不同形式民間支援

吳靄儀表示，在變幻不可測的政治環境常懷警惕，基金或有日被迫停運，「這天現在到來了」，對基金未達成任務便被迫停運，感到深切遺憾，但能走得這麼遠，是港人創造的歷史奇蹟，並感謝曾捐款的市民。她相信仍有無數不同形式的民間支援，「在囚者、候審者、被捕者、傷者、失去生命的人，以及他們的家人，他們不會被忘記」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕吳靄儀 真普選聯盟 反修例運動 612人道支援基金

上 / 下一篇新聞

跟進逾3600個案 支援逾2.3萬人 截至7月底 可動用結餘186萬元
跟進逾3600個案 支援逾2.3萬人 截至7月底 可動用結餘186萬元
針對具動員力組織 料現骨牌效應 蔡子強：公民社會重創 社運難再現
針對具動員力組織 料現骨牌效應 蔡子強：公民社會重創 社運難再現
難忘團隊雪中送炭 家屬：想起就想哭
難忘團隊雪中送炭 家屬：想起就想哭
打甩限聚廚師：社會恐變有冤無路訴
打甩限聚廚師：社會恐變有冤無路訴
妮歌潔曼獲免檢 抵港兩日購物拍劇 醫生：悉尼爆Delta風險高 商經局：確保遵防疫條件
妮歌潔曼獲免檢 抵港兩日購物拍劇 醫生：悉尼爆Delta風險高 商經局：確保遵防疫條件
中大：打科興抗體低 測試第三針
中大：打科興抗體低 測試第三針
檢疫明收緊 酒店：未必夠房延長預訂
檢疫明收緊 酒店：未必夠房延長預訂
理大：國泰員工病毒基因似英國Delta
理大：國泰員工病毒基因似英國Delta
律師會改選 開明派倡落實國安法列明保障 專業派籲避免國安疑犯長期關押
律師會改選 開明派倡落實國安法列明保障 專業派籲避免國安疑犯長期關押
律師會捍衛法治被指慢半怕 專業派：有時不及時 開明派：甚有效率
律師會捍衛法治被指慢半怕 專業派：有時不及時 開明派：甚有效率
渣馬10．24舉行9．2報名 跑手須齊兩針賽前檢測
渣馬10．24舉行9．2報名 跑手須齊兩針賽前檢測
教局增3職位推國安教育 總年薪開支649萬
教局增3職位推國安教育 總年薪開支649萬
刺何君堯案 無業男認意圖傷人罪 官指光天化日行兇 需索何心理創傷報告再判刑
刺何君堯案 無業男認意圖傷人罪 官指光天化日行兇 需索何心理創傷報告再判刑
Airbnb出租戶藏燃彈案 管57空樽推論 兩男罪成
Airbnb出租戶藏燃彈案 管57空樽推論 兩男罪成
地盤工阻警追捕疑犯 律政司覆核改囚3月
地盤工阻警追捕疑犯 律政司覆核改囚3月
師爺涉游說認罪案 律師會研完善查案底程序
師爺涉游說認罪案 律師會研完善查案底程序
吊臂折斷 人隨工作台撼機身 如流星錘高空掉落 修樹工一死一傷
吊臂折斷 人隨工作台撼機身 如流星錘高空掉落 修樹工一死一傷
生前勤奮拼搏 子：常周身瘀幫佢捽
生前勤奮拼搏 子：常周身瘀幫佢捽
失業率降至5% 返去年初低位
失業率降至5% 返去年初低位
港研全球首台氨動力車 冀明年小巴應用
港研全球首台氨動力車 冀明年小巴應用
本研社：新界1965頃地政府未研究 稱563頃可10年內建15萬伙
本研社：新界1965頃地政府未研究 稱563頃可10年內建15萬伙
唐樓竊賊斷正 料涉6案
唐樓竊賊斷正 料涉6案
14前員工追薪450萬 蘋果印刷公司：無力付
14前員工追薪450萬 蘋果印刷公司：無力付
私羹舀糖打鬥命案 專家料死者早有血管瘤
私羹舀糖打鬥命案 專家料死者早有血管瘤
病人體內留異物案 專家證人：覆診已見發炎 應即入院
病人體內留異物案 專家證人：覆診已見發炎 應即入院
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】CY：年輕人「激進化」似吸毒 話會變恐怖主義 出書盼社會幫人「戒」
【Emily】CY：年輕人「激進化」似吸毒 話會變恐怖主義 出書盼社會幫人「戒」
【Emily】余若薇書法寫《Warrior》歌詞寄牆內
【Emily】余若薇書法寫《Warrior》歌詞寄牆內
【Emily】宣傳「香港重新出發」 政府請公關花4400萬
【Emily】宣傳「香港重新出發」 政府請公關花4400萬
【Emily】借北區近月水浸 葉太：高球場低窪起樓唔可行
【Emily】借北區近月水浸 葉太：高球場低窪起樓唔可行
【Emily】西九首席財務總監離職 高層9缺4
【Emily】西九首席財務總監離職 高層9缺4
【Emily】眼癌無阻求學心 視障生做政府實習翻譯
【Emily】眼癌無阻求學心 視障生做政府實習翻譯