真普聯擬清盤 612基金失戶口將停運 120人失支援 停收新個案 信託人吳靄儀：無可能再找到戶口

重申基金合法 非因國安法停運

612人道支援基金曾被官媒批評為「撐暴基金」。被問警方是否正調查612人道支援基金，保安局長鄧炳強重申任何組織如犯法，不會因為宣布解散而一筆勾銷，一定會追查到底。吳靄儀重申基金每一步都是合法；至於是否因為擔心違反港區國安法而停運基金，她說，「無得驚咁多」。

真普選聯盟有限公司為612人道支援基金提供資金託管及收支服務，吳靄儀表示，最近獲真普聯通知將短期內停運，商討後知道無法逆轉突變，基金會無銀行戶口使用，故要有秩序地停運，盡量減低對求助人及家庭的衝擊，減輕對公民社會的震盪。

真普聯未交代具體原因

真普聯發稿稱，因應社會局勢最新發展，決定短期內申請清盤，不遲於9月底進入清盤程序，不會就清盤事宜作其他回應，亦沒交代具體清盤原因。2013年成立的真普聯由多個泛民政黨及團體組成，2014年提出三軌方案，即行政長官參選人可循公民提名、政黨提名或提名委員會提名成為候選人。

被問為何真普聯申請清盤，吳靄儀表示，在目前政治氣氛下「有什麼事發生都不出奇」，稱與真普聯理念相同，「他們不會故意刁難我們」，「我們都不能問落去」。至於曾否尋找其他戶口，她說約數日至一周前獲真普聯通知，時間很緊逼，過往真普聯已是仗義幫忙，相信現今政治氣候下「完全無可能」再找到戶口。

有秩序停運 10月底解散秘書處

9月底最後捐款 義工答查詢轉介

基金昨起停收新個案及新申請，包括緊急經濟支援及保釋金等申請，舊個案最遲可於8月31日就提交單據及資料。基金下月起會按截數日或之前的單據及資料，計算最終籌款目標，市民最遲分別可於9月21日或27日網上或銀行捐款。9月28日是最後支付日，基金會按能力及優次支付已批出支援款項，並不再用真普聯戶口，倘提早付清款項，便提早停用戶口。

基金停運後會繼續善後，10月將公布最終籌款結果及餘款與未退回款項的處理方案，10月底解散秘書處，之後義工仍會用熱線解答查詢，轉介個案予其他支援服務。吳靄儀說，基金支援的裁判法院案件仍有220人未結案，會支援年底前正審的100人，其餘120人仍在提堂階段，未能繼續支援。

料須籌2500萬供8月後支援

基金初步估算8月底後須提供約3000萬元支援，扣除約500萬元可動用結餘，料須籌款2500萬元，下月將計算最終數字；停運後再公布退回借出保釋金、法援分擔費等捐給慈善團體的安排。

信仍有不同形式民間支援

吳靄儀表示，在變幻不可測的政治環境常懷警惕，基金或有日被迫停運，「這天現在到來了」，對基金未達成任務便被迫停運，感到深切遺憾，但能走得這麼遠，是港人創造的歷史奇蹟，並感謝曾捐款的市民。她相信仍有無數不同形式的民間支援，「在囚者、候審者、被捕者、傷者、失去生命的人，以及他們的家人，他們不會被忘記」。

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