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港聞二

初創配對計劃 AI助中小企克痛點

【明報專訊】疫情新常態及智慧城市發展下，企業對人工智能需求日益增加，有本地中小企透過科技園與匯豐合辦「SPRINTER 2」計劃，與科技初創配對，獲初創度身訂造研發創新技術，解決現有局限及提升效率。

本地塑膠製品商喜高製品在內地設廠逾30年，早已實行「無紙化」利用二維碼協助倉務管理，公司5年前看準多明尼加共和國鄰近美、加市場，在當地開廠。公司資訊科技總監區偉强說，設廠不足一年後就發現「痛點」——當地工人不會掃描二維碼，不時出錯貨物，部分應送去歐洲的卻送了去韓國，每兩三個月就會造成7位數的損失。

AI視覺偵測 出貨99%準確

公司去年經「SPRINTER 2」計劃，與10間本地初創公司配對，與一間初創合作投資100萬元研發人工智能視覺偵測技術，在貨櫃設3至4支鏡頭，貼有編號的貨物進入，鏡頭會拍攝約1000張相片比對，確保貨物及出貨點相符，出錯會發警告聲響。區偉强稱，於內地廠房測試準確度達99%，料未來兩個月完成測試，年底應用於多明尼加廠房。

生產金屬打印的科能三維技術（醫療）是另一間透過計劃與初創配對的企業。創辦人及行政總裁丘榮豐稱，去年年中接獲港大及瑪麗醫院合作個案，為一名在兩個月內需要動手術的骨癌病人以三維打印製造金屬植入物，讓病人免卻截肢，雖然最終成功準確打印植入物，但團隊發現過程趕急，單是打印便需約一星期，如打印後才發現不準確，未必能及時修改。公司早前透過「SPRINTER 2」計劃，配對一家以色列初創公司，利用人工智能預先檢視設計，以便在列印前修改。

科技園公司與匯豐去年推出「SPRINTER 2」第一期計劃，共連繫逾50所本地製造業與科技初創公司，現推出第二期計劃，協助物流、建築及相關服務業的中小企加速創新科技應用，下月底截止申請。匯豐香港工商金融中小企業主管王海珍相信，在全球疫情新常態下，物流、建築等行業對人工智能及遙距科技應用的需求更大，期望與科技園合作連繫中小企及初創，協助數碼轉型。

明報記者

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