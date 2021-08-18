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市民疑墮網戀傳銷騙局 為「幸福將來」開單44萬

【明報專訊】不良行銷手法層出不窮，民主黨稱今年5月至8月接獲近30名市民求助，指控一間傳銷公司及獨立經銷商涉嫌以不良手段銷售產品，涉款660多萬元，部分人在交友程式結識傳銷人，由相識至懷疑受騙過程維時逾兩年，有求助人並稱遭異性以「你唔信我，我哋無幸福將來」等情緒勒索，損失約44萬元，現要做兼職以每月還債1.5萬元；民主黨促警方徹查，打擊傳銷陷阱。

近30人求助 涉款660萬

求助人B小姐昨表示，2018年7月於交友程式認識S先生，對方關懷備至，令她自覺雙方向情侶關係發展，男方游說她付5210元加盟自己工作的一間傳銷公司，稱「想和你有長遠發展」、「你唔信我，我哋無幸福將來」等先後游說她買了7張大單，共涉款約44萬元，隨後二人才正式拍拖。

今年3月，B小姐收到單據，當中6張單列出6名陌生人姓名及身分證號碼，並顯示有人已提取逾千元產品。B小姐5月在街頭遇到S先生，對方逃跑，B小姐報警卻被指證據不足；致電S先生，接聽者稱S先生已不在人世。B小姐哽咽，稱在事件中不時察覺不妥，但男方不斷情緒勒索因此受騙，現在除了正職還要兼職，每月還債1.5萬元，料要還約5年。

交友App結識女子游說加盟傳銷

求助人A先生原任酒店侍應，2019年7月起放無薪假，在交友程式認識一名女士，獲介紹認識另一女子並遭游說加盟以6萬元購買產品，並被帶到多間財務公司借錢，涉款約38萬元。A先生質疑時對方說，「你係咪唔信我？我係為你好」；A先生現要分24期，每月還債8000元。

民主黨財經政策副發言人袁海文稱，求助人多被要求用數千元加盟費展開「養生保健事業」並遭情感勒索，或以「馬雲借錢做生意創立阿里巴巴」等藉口，大部分求助人均買下近40萬元貨物。袁憂現時經濟環境差，青年易墮入不良行銷和傳銷陷阱，他7月初已去信警方要求徹查，惟未獲回覆。

消費者委員會截至今年7月，接獲4宗傳銷或層壓式推銷投訴，全部涉及銷售手法，較去年全年1宗為高。消委會強調，不良傳銷手法旨在誘使參與者付費加盟計劃，提醒消費者須提高警覺，若有人提供一項可短時間內獲豐厚利潤的傳銷計劃，須提高警惕。警方回覆稱正跟進案件。

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