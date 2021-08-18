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茶餐廳打鬥 法醫料死者爭執爆血管瘤

【明報專訊】58歲地鐵維修員在茶餐廳為奶茶加糖時，以舔過的私匙舀公用糖而與同桌食客爭執打鬥，受傷留院後不治，死因聆訊昨續。法醫供稱，死者頭頸沒有骨折或明顯創傷，相信他爭執時血壓上升，誘發原本腦後方的血管瘤破裂，令蜘蛛網膜下腔出血致死。

事發於2015年10月10日在秀茂坪順天邨萬順茶餐廳，死者黃文權翌年1月16日不治死亡。

指頭頸沒骨折或明顯創傷

聯合醫院急症室醫生曾浩佳供稱，傷者送院時深度昏迷，呼吸系統衰竭和右眉輕微擦傷。腦掃描顯示是蜘蛛網膜下腔出血，遂轉送伊院腦外科醫治。腦外科醫生沈雋表示，曾做手術減低傷者顱內壓，同月腦掃描顯示他有缺血性中風，於2015年12月再次掃描發現左椎動脈的血管瘤撕裂。傷者在2016年1月病况轉差，多個器官衰竭，家人同意放棄搶救。

於2016年1月26日解剖死者的法醫傅家聰指死者顱骨頸骨沒骨折，認為死因是血管瘤破裂令蜘蛛網膜下腔出血，並指死者較可能因自然病變令腦內出現血管瘤，爭執時誘發其破裂；另外，亢奮時血壓上升會使血管瘤破裂。

法醫專家馬宣立同意傅的判斷，他補充頸骨折斷常見於拳擊和交通意外。早前有證人提到死者有與食客發生肢體衝突，馬說若有外力造成腦內深處的血管瘤撕裂，傷者遭受大力撞擊後應有瘀腫和頸骨折斷，或者傷者是被輕微外力直擊頸部。

馬續指，該血管是供血予控制呼吸的腦幹，死者可因血管阻塞而即時缺氧，在短至一分鐘內、行兩步就倒下昏迷。

死因裁判官黃偉權問及為何死者約3個月後才死亡，馬估計因死者獲及時急救和儀器支持，但可能較早時已腦幹死亡。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 253/16】

相關字詞﹕腦血管 打鬥 茶餐廳 死因庭

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