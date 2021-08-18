涉姦女兒案教改口供 父母等4親屬罪成

串謀妨礙司法 僅祖父脫罪

罪成的4人為少女X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）及叔叔（39歲），分別報稱無業、家庭主婦、保安員及任職室內設計；罪脫的被告是X的祖父（65歲），其代表大律師提出訟費申請獲批。

X的父親、叔叔及祖父母同被控一項「串謀妨礙司法公正」罪，陪審團一致裁定3人罪成。X的父母另被控一項「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪名，陪審團一致裁定二人罪成。X父聞訊時激動搖頭。

事主父親叔叔有案底

控方透露X父有管有侵權物品的案底，X的叔叔曾干犯傷人罪。法官將案件押後至本周五聽取求情，下周一判刑。

X早前作供表示，她原本於2018年10月就強姦案出庭作供，不料被母親帶往深圳，所以缺席聆訊。後來X與母親回港，祖父母和叔父多次給予現金，叫X上庭時不要說真話。其中叔父曾叫她出庭時「啲妝有幾濃就化幾濃……玩串個party佢」，令法官對其印象差，不相信其證供，幫助X父脫罪。

庭上播放荔枝角收押所的探訪片段，顯示X父曾向X母表明「唔好返嚟」。當天下午，X母便帶X前往深圳，令X缺席審訊。

【案件編號：HCCC126/20】