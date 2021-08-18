控集結地盤監工：等女友被誤當示威者

稱得知銅鑼灣有示威 故接女友收工

被告潘奕安（25歲）自辯稱，當日下午3時在國瑞路公園踢足球，不久感頭暈不適，休息時看手機得知銅鑼灣有示威，其女友在時代廣場上班，或因示威而提早收工，遂致電約她在最近的公園見面。他乘地鐵到中環，到達地面後往金鐘方向走，其間有人大呼「催淚煙」，故他向前跑及轉入莊士敦道，以避開人群。隨後他按地圖指示，到最近時代廣場的黃泥涌道休憩公園等女友，惟及後被捕。

被搜出防毒面具 稱供工友使用

潘續稱，頸部戴上的面巾，是踢波時用來箍住頭髮及抹汗，腳套及護脛則是防止受傷及減低肌肉痠痛；搜出的護目鏡、防毒面具等則是派發予工友使用。

控方盤問時質疑，被告為何不在時代廣場等女友，而在中環步行同樣會被誤當示威者，被告解釋當時路面情况無法步行至時代廣場及沒打算乘地鐵到銅鑼灣，亦沒想過示威延伸至中環。

控方再問，被告相約女友後，有時間換回長褲，卻不除腳套，被告稱當時自己心急見女友。

控方亦追問被告到埗後無法致電女友，為何不發信息，他解釋二人慣用電話聯繫。案件今結案陳辭。

【案件編號：DCCC 13/21】

（反修例風暴）