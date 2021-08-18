男生指教師擁吻涉非禮 辯方：不支持「反修例」遭誣衊

被告黃福榮（28歲）報稱教師，他被控於2019年4月13日，在其沙田住所內非禮男生X；以及同年10月某日，在九龍一間中學內襲擊X。

男生反駁：被告也支持反修例運動

庭上播放X與警方的錄影會面，X表示2018年10月開始認識被告，因被告是他的中史科老師，自此被告經常發信息給他聊天，又相約他一同放學，兩人乘坐港鐵時，被告曾拖他的手，並將手放在他的大腿上。

X憶述，被告於2019年4月13日邀請他到其家慶祝生日，兩人切蛋糕慶祝後，X在廚房清洗餐具，被告突然從後擁抱他，並說「如果你係女仔一定追你」，X感驚恐不敢反抗。其後被告又先後兩度親吻他，聲稱這是「好朋友的證明」，被告吻完後說「你要再訓練下錫嘅技巧」。

同年10月，當時X已封鎖被告的電話及社交平台帳戶，被告多次要求與X見面，但X沒有理會。某天上課日，被告主動找X並帶他到宗教室傾談，被告要求X與他對望一分鐘，X拒絕並起身離開，但被告捉住X的手腕，表示希望兩人可做回朋友，其後突然面對面擁抱X，問X：「你係咪鍾意我？」X沒回應便離開。

指男教師稱「如你是女仔一定追你」

兩次親吻是「好友的證明」

直至2020年1月，X將事件告訴兩名女同學W和Z，W和Z遂在網上的「學校Secrets 」公開事件，X亦將事件告訴家人，最終由母親與校方商討後報警。

辯方在盤問時指，2019年夏天香港正值社會動盪之際，X、 W和Z三人都支持反修例運動，而且X在同年10月因中五生曾志健被警員槍傷一事而感到不開心，對此X均承認。

辯方又指，被告曾呼籲所有學生不要參與示威活動，而因為被告和X的信念相反，故X才會聯同信念相似的同學，在事隔9個月後捏造故事誣衊被告，對此X則否認，並稱「佢（被告）都係支持呢個運動」，又指自己尊重不同意見的人，不會因政見而誣衊他人。聆訊今續。

【案件編號：FLCC345/21】