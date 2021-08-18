病人術後腹腔留紗布 朱建華被指得悉無跟進

瑪麗前顧問醫生控專業失當 已參選選委

病人女兒沈小姐（音譯）昨在醫務聆訊作供稱，其父在2015年8月14日首次向朱建華求醫，至10月23日，朱為其父做關閉造口手術，後發現腸道滲漏、腹膜炎，10月25日再開新造口。她說，其父術後「on and off（間歇性）」感腹部痛楚，覆診已告訴朱建華，但朱只說是術後正常現象。

帶異物報告覆診 家人稱朱「面目猙獰」

沈表示，其父腹痛在2016年6月開始惡化，曾到長沙灣賽馬會診所、明愛醫院急症室求診，其後轉至瑪嘉烈醫院，並照電腦斷層掃描（CT），發現體內「可能有金屬物」。她又稱，其後與父帶CT報告覆診，並告訴朱建華此事，她形容朱建華聽到後「面目猙獰」，並指「你吞一噸金屬都可以自然排出」，再指有其他醫生曾為病人做過腸手術，但朱並沒有提出跟進。

病人再接受造影檢查後向其他醫生求醫，最後因腹痛在8月6日入院做緊急手術，取出大如棒球的異物，內有包着小腸的紗布。辯方律師質疑沈小姐稱其父「間竭性」感痛楚即有多頻密；又質疑病人數次求醫時均稱自己並無疼痛。

被問朱建華有否在其取出紗布後聯絡他，病人沈先生（音譯）表示，朱四度致電他，「第一次講了幾句對唔住，話乜嘢道歉、話唔一定係我（指朱建華）錯」。沈先生被問到朱建華有否查詢「你會唔會投訴我」，他指「唔記得喇，因為唔想同佢講咁多嘢」，但表示自己從無答應不投訴。沈先生表示，朱建華替他做第二次手術開新造口後，「出來病房我已經覺得（傷口位置）好硬，之前會有彈性，（手術後）好似洗衣機咁攪，好似扭計骰」，並立刻向朱建華提出，但朱沒後續安排。

聆訊今續。朱建華已參加選委會醫學及衛生服務界別選舉，該界別尚有其他候選人，詳情可見選舉事務處網頁。