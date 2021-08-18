兩女偷圖辦假船P騙訂金10萬 有事主碼頭等待數小時始覺上當

社交平台「優惠價」圖文並茂引上釣

警方今年上半年錄得2804宗網購騙案，佔整體詐騙案約三成。警方前日展開代號為「恆制」的行動，行動中被捕的兩名女子分別23及21歲，報稱無業及飲品店助理。東九龍總區刑事部署理警司莫子威表示，15名事主今年5月28日至6月23日期間，瀏覽網上社交平台帖文後，以優惠價訂購遊船河服務，轉帳後發現受騙。警方調查後前日以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕涉案兩女子，並檢獲手機及銀行卡等證物，相信她們分別是主謀及同黨。據悉二人是朋友關係。

警：利用時下趨勢設騙局 「中秋賣月餅券」

東九龍總區重案組第3A隊高級督察吳嘉莉指出，涉案騙徒根據潮流及季節需求，把握現時遊船河及釣墨魚旺季，開設社交平台並盜用網上圖片，圖文並茂宣傳引市民上釣。當事主猶豫時，騙徒便會稱船期即將爆滿，要求事主盡快過數到騙徒提供的銀行帳戶。

警方表示，一名32歲男事主以6000多元購入服務後，發現騙徒提供的圖片有提供船號，根據資訊找到真正船主，求證下方知自己被騙。警方稱騙徒會利用時下流行趨勢設計網購騙局，如冬天賣浴室寶、中秋賣月餅券等，呼籲市民小心挑選有信譽賣家，又建議選擇有身分認證系統的平台，最好前往門市或面對面交易，若懷疑對方身分應中止交易並聯絡警方。