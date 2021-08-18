後台漏水天花受損 荃灣大會堂封演奏廳

維修至下月8日 9節目取消或延期

建築署回覆稱，荃灣大會堂演奏廳舞台的後台部分約10米乘25米木板天花，於本月9日出現輕微漏水現象，導致木板天花內的隔音層荷重增加，令木板天花有鬆脫風險。署方強調有關木板天花並沒即時倒塌危險，為安全起見，演奏廳需於本月12日至下月8日暫時關閉，以便為舞台的後台部分做木板天花緊急維修，包括修補漏水位置、測試防漏及更換新隔音層。康文署回覆稱已在網頁交代資料，沒有補充。

康文署在網上發特別通告，指有關部門會竭力搶修荃灣大會演奏廳，以期盡快恢復服務，又稱場地將聯絡受影響租用者安排活動改期或退款。本報記者昨到荃灣大會堂觀察，發現演奏廳前排座位鋪上黑布，後台地面鋪上帆布，部分設施及座位擺放在後台角落，並以膠帶圍封，現場未見漏水。

根據通告內容，有9場節目因此受影響，包括7場延期及2場取消，需取消的包括馬勒樂團原訂本月13日晚的音樂會，以及香港青少年管弦樂團原訂本月28日下午的演出。