教局中一新教材稱「假新聞」製造對立

定義假新聞：

沒根據資訊模仿新聞社交媒體傳播

教育局昨向中小學校長發通函通知有關新教材事宜，其中包括中一至中三級「生活與社會」的中一教材。有關教材在媒體資訊素養主題提到，有媒體和網民未經查證便轉發資訊，甚至揑造虛假資訊或作嘩眾取寵、惡意中傷的言論。教材又指出，「假新聞」是指有目的地將無根據的資訊，模仿傳統新聞媒體或社交媒體傳播，當中包含錯誤、誤導資訊、偏頗言論等。該教材又引述過往例子，包括2017年網上流傳元朗有食肆賣狗肉，其後店主澄清售賣的是羊肉，警方調查後亦指事件不涉刑事。

有關教材在總結部分指出，網絡媒體容易找到「知音人」、「支持者」，令人更覺得自己的觀點是對的，漸漸容不下其他人的意見，變成只有「我對你錯」的對立局面，並肆意攻擊持不同意見的人。

另一主題「權利與義務」的第一課節，先提到基本法規定香港居民的基本權利和義務，並引用當局影片截圖，展示一幅寫有「自由空氣滿維園，發表言論你有權」的橫額，指港人有集會、遊行及示威自由，又引述《憲法》提及中國公民有言論、出版、集會、結社、 遊行、示威的自由。有關教材引述終審法院2005年判辭指出，行使集會、遊行和示威自由的方式要和平，不應構成不能忍受的干擾或危害公眾安全。

教材提及市民有選舉及被選舉權利，指符合年齡等基本要求便可參選，無提及「愛國者治港」要求，亦無提及參選人要先經「候選人資格審查委員會」審核。