港聞

港聞二

建制提施政報告建議 民建聯經民聯同促通關

【明報專訊】民建聯、經民聯昨日分別與特首林鄭月娥會面提出對《施政報告》建議，兩黨均要求政府盡快與內地通關。民建聯主席李慧琼表示希望在10月1日前通關，現階段爭取先讓接種兩劑新冠疫苗且病毒檢測呈陰性的市民，前往內地時可縮短檢測期。

民建聯倡提供體檢「谷針」

民建聯就施政報告共提出89項建議，包括設立中國近現代史館等，推動市民認識中共發展，加強國民身分認同，又建議委任專員推動地區工作。李慧琼表示，政府須檢視架構，包括行政機關、高官問責制及地方行政。至於如何提高疫苗接種率，她認為政府可提供基本和必要的體檢，接種者若抗體不足，可以接種第三針疫苗。

經民聯倡以新界作未來發展中心

經民聯以「開發土地 造福香港」為主題，共提出超過100項建議，包括解決房屋問題、推動融入大灣區發展，並吸引更多內地和環球企業來港上市等。土地政策方面，經民聯主席盧偉國表示政府應改善收地賠償機制，簡化有關程序，並下調祖堂地的出售門檻至七成持份者同意，以釋放祖堂地。他促請政府改變以往視新界為邊境的規劃思維，將新界視為香港未來發展的一個中心。經民聯提出「香港十年安居計劃」，建議未來興建房屋的人均居住面積以不少於200平方呎為核心目標。

針對內地與香港通關，經民聯副主席林健鋒表示目前香港疫情相當穩定，要求港府積極向中央爭取，容許經貿人員盡快免檢疫通關，「而且這個安排應是雙向的，內地人士來港公幹完畢後，回內地也可以免檢，這個可以達到雙贏」。

相關字詞﹕施政報告 經民聯 民建聯

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