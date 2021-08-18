刺警案後有投考者退出 警料招募進度仍有變數

警隊在2021/22年度目標招募195名見習督察及1350名警員。警方數字顯示，今年上半年已分別取錄92名見習督察及387名警員。

全年目標聘195見習督察1350警員

上半年分別取錄92及387

警方人事部招募組警司陳純青說，警隊投考人數在2019/20年度按年下跌約三成，自2020年起轉趨平穩，然而今年警方接連破獲土製炸彈，7月1日又發生針對警察的「孤狼式襲擊」，對投考人數帶來挑戰。他說留意到有關案件發生後一兩周，有部分已投考者退出，估計是憂慮做警察對自己或家人帶來危險。

陳純青又指出，今年上半年見習督察及警員取錄人數較去年上半年上升近五成，反映「下定決心」的投考者對警務知識的理解和體能均較好，亦可能與去年下半年警方推出更多不同招募方式有關。警方自去年下半年起，加強對30歲以上市民的招募宣傳，根據警方數字，在2020/21年度，投考見習督察及警員的人當中，30歲或以上分別佔約36%及32%，按年增加6個百分點及7個百分點。

警方在今年5月底舉辦招募體驗日，並將於本月29日再次舉辦，屆時將設即場體能測試，合格者會記錄在案，亦希望讓參加者了解由取錄、入學堂訓練至畢業後3至4年間的經歷。警方本周六（21日）起會定期在社交平台直播解答公眾對投考警察的疑問。