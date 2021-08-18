港聞

港聞二

刺警案後有投考者退出 警料招募進度仍有變數

【明報專訊】警方表示投考警察人數去年起回穩，今年上半年取錄的見習督察及警員人數較去年下半年上升約47%，但今年在破獲土製炸彈案及7．1發生刺警「孤狼式襲擊」後，有部分已投考者退出，估計是憂慮當警察對自己或家人帶來危險，故警方預料今年投考人數仍有不確定性。

警隊在2021/22年度目標招募195名見習督察及1350名警員。警方數字顯示，今年上半年已分別取錄92名見習督察及387名警員。

全年目標聘195見習督察1350警員

上半年分別取錄92及387

警方人事部招募組警司陳純青說，警隊投考人數在2019/20年度按年下跌約三成，自2020年起轉趨平穩，然而今年警方接連破獲土製炸彈，7月1日又發生針對警察的「孤狼式襲擊」，對投考人數帶來挑戰。他說留意到有關案件發生後一兩周，有部分已投考者退出，估計是憂慮做警察對自己或家人帶來危險。

陳純青又指出，今年上半年見習督察及警員取錄人數較去年上半年上升近五成，反映「下定決心」的投考者對警務知識的理解和體能均較好，亦可能與去年下半年警方推出更多不同招募方式有關。警方自去年下半年起，加強對30歲以上市民的招募宣傳，根據警方數字，在2020/21年度，投考見習督察及警員的人當中，30歲或以上分別佔約36%及32%，按年增加6個百分點及7個百分點。

警方在今年5月底舉辦招募體驗日，並將於本月29日再次舉辦，屆時將設即場體能測試，合格者會記錄在案，亦希望讓參加者了解由取錄、入學堂訓練至畢業後3至4年間的經歷。警方本周六（21日）起會定期在社交平台直播解答公眾對投考警察的疑問。

相關字詞﹕警察招募 警察招募體驗日 警隊

上 / 下一篇新聞

曾刊《羊村》 言語治療師總工會遭DQ 勞處職工會稱「違例」 職工盟斥未審先判
曾刊《羊村》 言語治療師總工會遭DQ 勞處職工會稱「違例」 職工盟斥未審先判
今年首7個月 23工會撤登記
今年首7個月 23工會撤登記
大公文匯稱支聯兩成員赴英 鄒幸彤：沒有回應
大公文匯稱支聯兩成員赴英 鄒幸彤：沒有回應
貴賓室服務員確診 料轉機客播毒 一周接待3000人難追蹤 醫生倡禁高風險地來港轉機
貴賓室服務員確診 料轉機客播毒 一周接待3000人難追蹤 醫生倡禁高風險地來港轉機
疑因開窗開房門 夫婦酒店傳外傭 驗抗體縮檢疫措施 周五起撤
疑因開窗開房門 夫婦酒店傳外傭 驗抗體縮檢疫措施 周五起撤
英美接種高仍爆疫 袁國勇：唔好再諗免疫屏障
英美接種高仍爆疫 袁國勇：唔好再諗免疫屏障
港大研究：打科興面癱風險高逾倍 每10萬人4.8患者 團隊：接種效益仍較大
港大研究：打科興面癱風險高逾倍 每10萬人4.8患者 團隊：接種效益仍較大
回港者批評「政策又變」 叫停驗抗體縮檢疫 林鄭致歉
回港者批評「政策又變」 叫停驗抗體縮檢疫 林鄭致歉
防疫措施不鬆綁 B類食肆員工檢測收緊
防疫措施不鬆綁 B類食肆員工檢測收緊
體育專員：渣馬成事機會高稱田總本周內公布 賽前須打齊針檢測
體育專員：渣馬成事機會高稱田總本周內公布 賽前須打齊針檢測
建制提施政報告建議 民建聯經民聯同促通關
建制提施政報告建議 民建聯經民聯同促通關
教局中一新教材稱「假新聞」製造對立
教局中一新教材稱「假新聞」製造對立
後台漏水天花受損 荃灣大會堂封演奏廳
後台漏水天花受損 荃灣大會堂封演奏廳
唐英傑就定罪判刑上訴
唐英傑就定罪判刑上訴
兩女偷圖辦假船P騙訂金10萬 有事主碼頭等待數小時始覺上當
兩女偷圖辦假船P騙訂金10萬 有事主碼頭等待數小時始覺上當
《反制裁法》納附件三 譚耀宗料人大周五通過
《反制裁法》納附件三 譚耀宗料人大周五通過
病人術後腹腔留紗布 朱建華被指得悉無跟進
病人術後腹腔留紗布 朱建華被指得悉無跟進
清晨山頂濃霧 私家車撞壆起火燒剩車架
清晨山頂濃霧 私家車撞壆起火燒剩車架
男生指教師擁吻涉非禮 辯方：不支持「反修例」遭誣衊
男生指教師擁吻涉非禮 辯方：不支持「反修例」遭誣衊
被指揑胸插肛門 補習老師涉非禮小五女生 女生同意辯方稱「每周一兩次」 變每天都摸
被指揑胸插肛門 補習老師涉非禮小五女生 女生同意辯方稱「每周一兩次」 變每天都摸
控集結地盤監工：等女友被誤當示威者
控集結地盤監工：等女友被誤當示威者
認暴動男生准保釋 官：不代表會輕判
認暴動男生准保釋 官：不代表會輕判
涉姦女兒案教改口供 父母等4親屬罪成
涉姦女兒案教改口供 父母等4親屬罪成
茶餐廳打鬥 法醫料死者爭執爆血管瘤
茶餐廳打鬥 法醫料死者爭執爆血管瘤
市民疑墮網戀傳銷騙局 為「幸福將來」開單44萬
市民疑墮網戀傳銷騙局 為「幸福將來」開單44萬
信教友借錢做生意 失業男購產品44萬
信教友借錢做生意 失業男購產品44萬
初創配對計劃 AI助中小企克痛點
初創配對計劃 AI助中小企克痛點
廚師涉38年前姦劫女童 事主已逝被告還押
廚師涉38年前姦劫女童 事主已逝被告還押
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】港將凱旋 明早巴士巡遊 紅館開往西九出席歡迎儀式
【Emily】港將凱旋 明早巴士巡遊 紅館開往西九出席歡迎儀式
【Emily】何秀蘭評Mirror冒起 稱「拆大台」象徵
【Emily】何秀蘭評Mirror冒起 稱「拆大台」象徵
【Emily】羅智光兼職新巴城巴特別顧問
【Emily】羅智光兼職新巴城巴特別顧問
【Emily】前駐華外交官接任加國駐港澳總領事
【Emily】前駐華外交官接任加國駐港澳總領事
【Emily】張崑陽在美申政治庇護 盼保存港人故事
【Emily】張崑陽在美申政治庇護 盼保存港人故事
【Emily】民研：陳茂波評分4年半新高
【Emily】民研：陳茂波評分4年半新高