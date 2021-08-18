體育專員：渣馬成事機會高稱田總本周內公布 賽前須打齊針檢測

田總主席關祺回應本報查詢表示，賽事最後階段的細節已與港府溝通，田總亦已交計劃，但未獲批准，他是看報道才得知楊德強稱成事機會高，「唔知算唔算好消息，但始終有機會唔批」，他很希望知道何時能獲正式書面批准。

田總：看報道才悉消息 「始終有機會唔批」

楊德強昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，政府與田總就舉辦渣打馬拉松商討數月，其間因應疫情變化，田總亦有修改建議，「大家都很想成事，問題是如何去落實措施」。他說田總將於本周內公布結果，相信成事機會很大，但今屆參賽人數將減至1萬多，較以往7萬多人大減，只餘往年四分之一，「如果要依照以往7萬多人舉行賽事，確實風險都大，尤其是跑10公里、半馬或全馬，基本上大部分時間係無戴口罩」，而參賽路線亦因此改動。

楊德強稱，今屆參賽者必須已接種兩劑疫苗，政府亦希望大會為參賽者安排檢測，「檢測完才可以參賽」；而以往大會會邀請非洲等外國選手參加，但疫情下需處理海外選手入境問題，預料今屆只能邀請疫情相較不嚴重的鄰近國家跑手參與。除渣馬外，他透露當局亦正與其他機構商討舉辦數個體育項目，包括單車節，最終能否舉行需視乎參與人數、防疫措施等。

擬只邀疫情不嚴重鄰近跑手來港

另外，第14屆全國運動會將於下月15至27日在陝西舉行，楊德強透露有本地電視台正與內地商討洽購轉播權，形容進展良好，相信香港「一定有得睇」，政府在有需要時提供協助，相信轉播權毋須由政府統籌。至於明年舉辦的亞洲運動會，他稱過往有傳媒機構有意購入轉播權，稱體育盛事轉播權具商業價值，希望透過市場運作處理。