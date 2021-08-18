港聞

港聞二

體育專員：渣馬成事機會高稱田總本周內公布 賽前須打齊針檢測

【明報專訊】去年因疫情而取消的渣打香港馬拉松，今年已兩度延期，賽會原擬10月24日舉辦，參賽人數上限1.85萬，但一直未獲政府批准。體育專員楊德強昨日透露，香港田徑總會將於本周內有公布，賽事成事機會很大，人數需減至1萬多，參賽者不單要完成接種兩劑疫苗，亦要完成檢測才可參賽，並且只能邀請疫情相對較不嚴重的鄰近國家跑手參與。另外，楊德強稱有本地電視台正與內地洽購下月舉辦的全國運動會轉播權，相信本港市民「一定有得睇」。

田總主席關祺回應本報查詢表示，賽事最後階段的細節已與港府溝通，田總亦已交計劃，但未獲批准，他是看報道才得知楊德強稱成事機會高，「唔知算唔算好消息，但始終有機會唔批」，他很希望知道何時能獲正式書面批准。

田總：看報道才悉消息 「始終有機會唔批」

楊德強昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，政府與田總就舉辦渣打馬拉松商討數月，其間因應疫情變化，田總亦有修改建議，「大家都很想成事，問題是如何去落實措施」。他說田總將於本周內公布結果，相信成事機會很大，但今屆參賽人數將減至1萬多，較以往7萬多人大減，只餘往年四分之一，「如果要依照以往7萬多人舉行賽事，確實風險都大，尤其是跑10公里、半馬或全馬，基本上大部分時間係無戴口罩」，而參賽路線亦因此改動。

楊德強稱，今屆參賽者必須已接種兩劑疫苗，政府亦希望大會為參賽者安排檢測，「檢測完才可以參賽」；而以往大會會邀請非洲等外國選手參加，但疫情下需處理海外選手入境問題，預料今屆只能邀請疫情相較不嚴重的鄰近國家跑手參與。除渣馬外，他透露當局亦正與其他機構商討舉辦數個體育項目，包括單車節，最終能否舉行需視乎參與人數、防疫措施等。

擬只邀疫情不嚴重鄰近跑手來港

另外，第14屆全國運動會將於下月15至27日在陝西舉行，楊德強透露有本地電視台正與內地商討洽購轉播權，形容進展良好，相信香港「一定有得睇」，政府在有需要時提供協助，相信轉播權毋須由政府統籌。至於明年舉辦的亞洲運動會，他稱過往有傳媒機構有意購入轉播權，稱體育盛事轉播權具商業價值，希望透過市場運作處理。

上 / 下一篇新聞

曾刊《羊村》 言語治療師總工會遭DQ 勞處職工會稱「違例」 職工盟斥未審先判
曾刊《羊村》 言語治療師總工會遭DQ 勞處職工會稱「違例」 職工盟斥未審先判
今年首7個月 23工會撤登記
今年首7個月 23工會撤登記
大公文匯稱支聯兩成員赴英 鄒幸彤：沒有回應
大公文匯稱支聯兩成員赴英 鄒幸彤：沒有回應
貴賓室服務員確診 料轉機客播毒 一周接待3000人難追蹤 醫生倡禁高風險地來港轉機
貴賓室服務員確診 料轉機客播毒 一周接待3000人難追蹤 醫生倡禁高風險地來港轉機
疑因開窗開房門 夫婦酒店傳外傭 驗抗體縮檢疫措施 周五起撤
疑因開窗開房門 夫婦酒店傳外傭 驗抗體縮檢疫措施 周五起撤
英美接種高仍爆疫 袁國勇：唔好再諗免疫屏障
英美接種高仍爆疫 袁國勇：唔好再諗免疫屏障
港大研究：打科興面癱風險高逾倍 每10萬人4.8患者 團隊：接種效益仍較大
港大研究：打科興面癱風險高逾倍 每10萬人4.8患者 團隊：接種效益仍較大
回港者批評「政策又變」 叫停驗抗體縮檢疫 林鄭致歉
回港者批評「政策又變」 叫停驗抗體縮檢疫 林鄭致歉
防疫措施不鬆綁 B類食肆員工檢測收緊
防疫措施不鬆綁 B類食肆員工檢測收緊
刺警案後有投考者退出 警料招募進度仍有變數
刺警案後有投考者退出 警料招募進度仍有變數
建制提施政報告建議 民建聯經民聯同促通關
建制提施政報告建議 民建聯經民聯同促通關
教局中一新教材稱「假新聞」製造對立
教局中一新教材稱「假新聞」製造對立
後台漏水天花受損 荃灣大會堂封演奏廳
後台漏水天花受損 荃灣大會堂封演奏廳
唐英傑就定罪判刑上訴
唐英傑就定罪判刑上訴
兩女偷圖辦假船P騙訂金10萬 有事主碼頭等待數小時始覺上當
兩女偷圖辦假船P騙訂金10萬 有事主碼頭等待數小時始覺上當
《反制裁法》納附件三 譚耀宗料人大周五通過
《反制裁法》納附件三 譚耀宗料人大周五通過
病人術後腹腔留紗布 朱建華被指得悉無跟進
病人術後腹腔留紗布 朱建華被指得悉無跟進
清晨山頂濃霧 私家車撞壆起火燒剩車架
清晨山頂濃霧 私家車撞壆起火燒剩車架
男生指教師擁吻涉非禮 辯方：不支持「反修例」遭誣衊
男生指教師擁吻涉非禮 辯方：不支持「反修例」遭誣衊
被指揑胸插肛門 補習老師涉非禮小五女生 女生同意辯方稱「每周一兩次」 變每天都摸
被指揑胸插肛門 補習老師涉非禮小五女生 女生同意辯方稱「每周一兩次」 變每天都摸
控集結地盤監工：等女友被誤當示威者
控集結地盤監工：等女友被誤當示威者
認暴動男生准保釋 官：不代表會輕判
認暴動男生准保釋 官：不代表會輕判
涉姦女兒案教改口供 父母等4親屬罪成
涉姦女兒案教改口供 父母等4親屬罪成
茶餐廳打鬥 法醫料死者爭執爆血管瘤
茶餐廳打鬥 法醫料死者爭執爆血管瘤
市民疑墮網戀傳銷騙局 為「幸福將來」開單44萬
市民疑墮網戀傳銷騙局 為「幸福將來」開單44萬
信教友借錢做生意 失業男購產品44萬
信教友借錢做生意 失業男購產品44萬
初創配對計劃 AI助中小企克痛點
初創配對計劃 AI助中小企克痛點
廚師涉38年前姦劫女童 事主已逝被告還押
廚師涉38年前姦劫女童 事主已逝被告還押
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】港將凱旋 明早巴士巡遊 紅館開往西九出席歡迎儀式
【Emily】港將凱旋 明早巴士巡遊 紅館開往西九出席歡迎儀式
【Emily】何秀蘭評Mirror冒起 稱「拆大台」象徵
【Emily】何秀蘭評Mirror冒起 稱「拆大台」象徵
【Emily】羅智光兼職新巴城巴特別顧問
【Emily】羅智光兼職新巴城巴特別顧問
【Emily】前駐華外交官接任加國駐港澳總領事
【Emily】前駐華外交官接任加國駐港澳總領事
【Emily】張崑陽在美申政治庇護 盼保存港人故事
【Emily】張崑陽在美申政治庇護 盼保存港人故事
【Emily】民研：陳茂波評分4年半新高
【Emily】民研：陳茂波評分4年半新高