防疫措施不鬆綁 B類食肆員工檢測收緊

食衛局：長者接種率低 須維持措施

食衛局昨表示，除酒吧及酒館另有規定外，餐飲業處所須維持A、B、C及D類運作模式的其中一種運作，其中B類處所的員工定期檢測，由下周四（26日）起，會由每14日檢測一次改為每7日一次，其樣本必須為非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本，已完成接種疫苗者可獲豁免。

許樹昌：鬆綁視接種率 參考新加坡

衛生署轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌前日表示，本港日後放寬社交距離措施策略，須視乎接種率有多高，亦會參考新加坡的模式。

新加坡目前超過七成人口已接種兩劑疫苗，當局預料分4階段放鬆社交距離措施，以恢復常態。首階段預料由8月10日至9月初，已接種兩針者可以進入食肆，最多5人一枱；沒打針但持有陰性證明者以及新冠病毒康復者，可與已接種者一同聚餐。另外，已打兩針的人可參與室內大型活動，其間獲准除口罩。

（新冠疫情）