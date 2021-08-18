防疫措施不鬆綁 B類食肆員工檢測收緊

【明報專訊】食物及衛生局昨宣布，維持大部分原定今日屆滿的社交距離措施，為期14天，直至9月1日。局方指出，本港接種率雖穩步上升，但長者接種率仍偏低，一旦爆發第五波疫情，他們將面對重症和死亡的風險極高，故有必要維持大部分措施。至於每枱可坐4人的B類食肆員工，將由8月26日起收緊至每7天檢測一次。
食衛局：長者接種率低 須維持措施
食衛局昨表示，除酒吧及酒館另有規定外，餐飲業處所須維持A、B、C及D類運作模式的其中一種運作，其中B類處所的員工定期檢測，由下周四（26日）起，會由每14日檢測一次改為每7日一次，其樣本必須為非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本，已完成接種疫苗者可獲豁免。
許樹昌：鬆綁視接種率 參考新加坡
衛生署轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌前日表示，本港日後放寬社交距離措施策略，須視乎接種率有多高，亦會參考新加坡的模式。
新加坡目前超過七成人口已接種兩劑疫苗，當局預料分4階段放鬆社交距離措施，以恢復常態。首階段預料由8月10日至9月初，已接種兩針者可以進入食肆，最多5人一枱；沒打針但持有陰性證明者以及新冠病毒康復者，可與已接種者一同聚餐。另外，已打兩針的人可參與室內大型活動，其間獲准除口罩。