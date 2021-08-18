港聞

港聞二

防疫措施不鬆綁 B類食肆員工檢測收緊

【明報專訊】食物及衛生局昨宣布，維持大部分原定今日屆滿的社交距離措施，為期14天，直至9月1日。局方指出，本港接種率雖穩步上升，但長者接種率仍偏低，一旦爆發第五波疫情，他們將面對重症和死亡的風險極高，故有必要維持大部分措施。至於每枱可坐4人的B類食肆員工，將由8月26日起收緊至每7天檢測一次。

食衛局：長者接種率低 須維持措施

食衛局昨表示，除酒吧及酒館另有規定外，餐飲業處所須維持A、B、C及D類運作模式的其中一種運作，其中B類處所的員工定期檢測，由下周四（26日）起，會由每14日檢測一次改為每7日一次，其樣本必須為非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本，已完成接種疫苗者可獲豁免。

許樹昌：鬆綁視接種率 參考新加坡

衛生署轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌前日表示，本港日後放寬社交距離措施策略，須視乎接種率有多高，亦會參考新加坡的模式。

新加坡目前超過七成人口已接種兩劑疫苗，當局預料分4階段放鬆社交距離措施，以恢復常態。首階段預料由8月10日至9月初，已接種兩針者可以進入食肆，最多5人一枱；沒打針但持有陰性證明者以及新冠病毒康復者，可與已接種者一同聚餐。另外，已打兩針的人可參與室內大型活動，其間獲准除口罩。

（新冠疫情）

相關字詞﹕社交距離措施 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

曾刊《羊村》 言語治療師總工會遭DQ 勞處職工會稱「違例」 職工盟斥未審先判
曾刊《羊村》 言語治療師總工會遭DQ 勞處職工會稱「違例」 職工盟斥未審先判
今年首7個月 23工會撤登記
今年首7個月 23工會撤登記
大公文匯稱支聯兩成員赴英 鄒幸彤：沒有回應
大公文匯稱支聯兩成員赴英 鄒幸彤：沒有回應
貴賓室服務員確診 料轉機客播毒 一周接待3000人難追蹤 醫生倡禁高風險地來港轉機
貴賓室服務員確診 料轉機客播毒 一周接待3000人難追蹤 醫生倡禁高風險地來港轉機
疑因開窗開房門 夫婦酒店傳外傭 驗抗體縮檢疫措施 周五起撤
疑因開窗開房門 夫婦酒店傳外傭 驗抗體縮檢疫措施 周五起撤
英美接種高仍爆疫 袁國勇：唔好再諗免疫屏障
英美接種高仍爆疫 袁國勇：唔好再諗免疫屏障
港大研究：打科興面癱風險高逾倍 每10萬人4.8患者 團隊：接種效益仍較大
港大研究：打科興面癱風險高逾倍 每10萬人4.8患者 團隊：接種效益仍較大
回港者批評「政策又變」 叫停驗抗體縮檢疫 林鄭致歉
回港者批評「政策又變」 叫停驗抗體縮檢疫 林鄭致歉
體育專員：渣馬成事機會高稱田總本周內公布 賽前須打齊針檢測
體育專員：渣馬成事機會高稱田總本周內公布 賽前須打齊針檢測
刺警案後有投考者退出 警料招募進度仍有變數
刺警案後有投考者退出 警料招募進度仍有變數
建制提施政報告建議 民建聯經民聯同促通關
建制提施政報告建議 民建聯經民聯同促通關
教局中一新教材稱「假新聞」製造對立
教局中一新教材稱「假新聞」製造對立
後台漏水天花受損 荃灣大會堂封演奏廳
後台漏水天花受損 荃灣大會堂封演奏廳
唐英傑就定罪判刑上訴
唐英傑就定罪判刑上訴
兩女偷圖辦假船P騙訂金10萬 有事主碼頭等待數小時始覺上當
兩女偷圖辦假船P騙訂金10萬 有事主碼頭等待數小時始覺上當
《反制裁法》納附件三 譚耀宗料人大周五通過
《反制裁法》納附件三 譚耀宗料人大周五通過
病人術後腹腔留紗布 朱建華被指得悉無跟進
病人術後腹腔留紗布 朱建華被指得悉無跟進
清晨山頂濃霧 私家車撞壆起火燒剩車架
清晨山頂濃霧 私家車撞壆起火燒剩車架
男生指教師擁吻涉非禮 辯方：不支持「反修例」遭誣衊
男生指教師擁吻涉非禮 辯方：不支持「反修例」遭誣衊
被指揑胸插肛門 補習老師涉非禮小五女生 女生同意辯方稱「每周一兩次」 變每天都摸
被指揑胸插肛門 補習老師涉非禮小五女生 女生同意辯方稱「每周一兩次」 變每天都摸
控集結地盤監工：等女友被誤當示威者
控集結地盤監工：等女友被誤當示威者
認暴動男生准保釋 官：不代表會輕判
認暴動男生准保釋 官：不代表會輕判
涉姦女兒案教改口供 父母等4親屬罪成
涉姦女兒案教改口供 父母等4親屬罪成
茶餐廳打鬥 法醫料死者爭執爆血管瘤
茶餐廳打鬥 法醫料死者爭執爆血管瘤
市民疑墮網戀傳銷騙局 為「幸福將來」開單44萬
市民疑墮網戀傳銷騙局 為「幸福將來」開單44萬
信教友借錢做生意 失業男購產品44萬
信教友借錢做生意 失業男購產品44萬
初創配對計劃 AI助中小企克痛點
初創配對計劃 AI助中小企克痛點
廚師涉38年前姦劫女童 事主已逝被告還押
廚師涉38年前姦劫女童 事主已逝被告還押
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】港將凱旋 明早巴士巡遊 紅館開往西九出席歡迎儀式
【Emily】港將凱旋 明早巴士巡遊 紅館開往西九出席歡迎儀式
【Emily】何秀蘭評Mirror冒起 稱「拆大台」象徵
【Emily】何秀蘭評Mirror冒起 稱「拆大台」象徵
【Emily】羅智光兼職新巴城巴特別顧問
【Emily】羅智光兼職新巴城巴特別顧問
【Emily】前駐華外交官接任加國駐港澳總領事
【Emily】前駐華外交官接任加國駐港澳總領事
【Emily】張崑陽在美申政治庇護 盼保存港人故事
【Emily】張崑陽在美申政治庇護 盼保存港人故事
【Emily】民研：陳茂波評分4年半新高
【Emily】民研：陳茂波評分4年半新高