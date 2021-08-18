港大研究：打科興面癱風險高逾倍 每10萬人4.8患者 團隊：接種效益仍較大

打復必泰風險增八成 團隊：需更多數據

港大醫學院原定昨日開記者會，公布「接種新冠疫苗與貝爾氏麻痹症風險的最新發現」，但前日臨時宣布取消。香港大學藥理及藥劑學系系主任黃志基的團隊，昨日在醫學期刊《刺血針-傳染病》發表最新研究，團隊用「巢式病例對照研究法」，利用醫管局的大數據分析，發現今年2月23日疫苗接種計劃開始後，截至5月4日，有298名病人在醫管局確診患面癱，當中256人沒打疫苗、28人打科興、14人打BioNTech（復必泰），即面癱患者當中約一成曾打科興，約5%曾打復必泰。

團隊又以同期在公立醫院入院或到急症室求醫而沒面癱的1181名患者作對照組，只選擇其年齡、性別和面癱患者一樣的病人，當中有1097人沒打針，53人打科興，31人打復必泰（見表）。研究發現，打科興後出現面癱的風險，較沒打疫苗高出約1.39倍。

至於復必泰，比起不打針，面癱風險增加約八成，但研究團隊認為，暫未有足夠數據判斷打復必泰會增加面癱風險，仍需累積更多數據。

九成可康復 稱打科興面癱仍罕見

團隊指出，按研究所得數據推算，每10萬人打科興，大約會多4.8人患面癱，而有九成面癱患者可完全康復。黃志基表示，研究證實打科興會增加患面癱風險，但仍屬罕見，且多數能夠康復，整體而言，打科興的效益仍大於風險。據《刺血針-傳染病》，澳洲及加拿大學者認為，研究令港人有更多資料，助他們選擇疫苗時作出理性、知情的決定，他們認同團隊的結論，認為打疫苗的效益仍高於風險。

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會早前發現打科興與面癱可能存在潛在關聯，政府上月已批准科興修訂說明書及接種須知，將面癱列為十分罕見的副作用，可能影響患者比例少於0.01%。

衛生署回應稱，已將本港面癱個案報告及港大的研究發現，交給相關疫苗生產商作全球監察及分析，發言人又引述《刺血針-傳染病》稱，滅活疫苗的益處和保護作用遠超異常事件的風險，亦需在其他地區額外研究才能證實港大的發現。

明報記者

（新冠疫情）