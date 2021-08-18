英美接種高仍爆疫 袁國勇：唔好再諗免疫屏障

近日不少輸入個案都已打針，包括可能在灣仔帝盛酒店交叉感染的3人，且他們的病毒量也高。袁國勇昨被問及事件時說，疫苗對肺部保護很好，打針後不會因為染疫而有肺炎或嚴重併發症，即使病毒仍在鼻咽繁殖，但病毒量很快會下跌，即傳播病毒的時間減，對他人影響較小。

若大多長者沒打針 爆疫致命率高

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆上月底提出不要再抱「免疫屏障」的概念；港大感染及傳染病中心總監何栢良則於前日指打針至群體免疫的觀念已「爆破」。袁國勇昨日亦說：「（不要）再拗要打幾多percent（百分比）疫苗先有免疫屏障，其實唔好再諗免疫屏障呢樣嘢。」他說，美國和英國接種率逾七成，仍出現嚴重爆發，但死亡率較低，因當地長者接種率高，而本港長者接種率低，即使全港有九成接種率，仍有75萬人沒打針，他們很可能是長者，且已打針者都有可能染疫及傳染他人，令沒打針的長者受感染，若沒打針人口染疫後有1%死亡，死亡數字將達7500人。他認為，只要沒有急性免疫反應，所有人都應打疫苗。

清零抑或共存 林鄭：打針唯一出路

昨被問及本港是否不能再以「清零」為目標，而要學習與病毒長期共存，林鄭月娥說處理疫情時除了考慮公共衛生，也要考慮市民接受程度和經濟影響等，至今世衛、國家衛健委和其他衛生當局，都認為打針是唯一出路，故本港仍需提高疫苗接種率，而打針後即使染疫，病情和死亡率都較低。

（新冠疫情）