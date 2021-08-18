疑因開窗開房門 夫婦酒店傳外傭 驗抗體縮檢疫措施 周五起撤

科學委員會前晚建議收緊入境檢疫，建議即使驗出抗體也要檢疫14日。政府昨晚宣布，8月20日起取消中風險地區抵港、已打針及有抗體可縮減檢疫期至7日的安排。不過，政府維持從低風險地區和內地、澳門抵港，已打針者不用驗抗體亦可縮減檢疫期至7日的安排（見表）。

特首林鄭月娥昨出席行會前表示，不會推第二階段抗體檢測措施，即在機場驗出抗體陽性可減檢疫的安排。

中風險地抵港 已打針檢疫兩周

衛生防護中心昨將上述外傭（第12032宗）由輸入個案改為輸入相關個案，該中心傳染病處首席醫生歐家榮和港大微生物學系講座教授袁國勇昨到灣仔帝盛酒店調查，歐家榮說，外傭與住對面房的夫婦（第12001和12005宗）病毒基因排序一模一樣，同屬Delta變種病毒中的「AY.3」，有理由相信外傭受夫婦傳染。該中心其後補充，8月1至4日在灣仔帝盛酒店同層檢疫的13人，都會送入檢疫中心，而外傭的僱主不在帝盛酒店檢疫。

袁國勇表示，外傭與夫婦乘同一航班抵港，夫婦住307號房，外傭住對面的305號房。他表示，傳染的日子多在8月3日，因夫婦打開門1分半鐘交深喉唾液樣本時，沒按指引先關窗，令帶Delta病毒的空氣從307號房流出走廊。之後到305號房的外傭交樣本時，外傭沒開窗，估計病毒從走廊流入房間。住307號房的丈夫當日樣本驗出陽性，妻子兩日後亦驗出陽性，二人病毒數值（CT Value）約為16。

房間換氣量不足 袁國勇促酒店跟進

袁國勇又說，305和307號房是「尾房」，機電署測試發現，兩房的換氣次數每小時僅2.1至2.6次，比理想的4至6次低，估計是氣流在走廊尾不是很流通，令病毒透過空氣傳播，已要求酒店工程師跟進。他又建議縮短化驗室職員驗證檢疫者身分的時間，從而減少住客開房門時間；若要即場採樣，亦應要求檢疫者先關窗。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，香港環境擠迫，最好是在隔離營檢疫，但隔離營位置不足，若在家檢疫亦很高危，故酒店檢疫仍是較安全的選擇。她又說會研究收集深喉唾液時不用核對身分證，或改用條碼核對。

此次是本港第三度懷疑在檢疫酒店發生交叉感染的案例，今年4月，西營盤華美達海景酒店亦曾有住客開門時沒關窗，疑因此令病毒透過空氣傳染其他住客，袁國勇事後建議走廊加空氣清新機，並減入住率。本報昨向灣仔帝盛酒店查詢有否加設空氣清新機及入住率，至截稿沒回應。

（新冠疫情）