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貴賓室服務員確診 料轉機客播毒 一周接待3000人難追蹤 醫生倡禁高風險地來港轉機

【明報專訊】本港相隔12日再出現本地新型冠狀病毒確診個案，涉國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」樓面女服務員，她帶有Delta變種病毒。衛生防護中心相信她在工作地點感染，料由到訪貴賓室的轉機客傳染，但過去一周有3000人次到過貴賓室，難以追蹤。有醫生認為，容許高風險的地區人士來港轉機帶來風險，應考慮禁止他們在港轉機，其他風險地區來港轉機者亦應與其他出境者分開，減交叉感染風險，而接觸轉機客的人員需接受更頻密的病毒檢測，如三日一檢。

明報記者

本港昨增3宗確診，包括兩宗來自英國和阿曼的抵港者，其中由英國抵港的女子已接種兩劑復必泰疫苗，他們均帶L452R變種病毒，另有一宗本地個案，涉前日公布初步確診的國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」47歲樓面服務員（第12038宗），她居於東涌逸東（二）邨美逸樓，該廈前晚圍封檢測，1614人檢測後無人確診，另她曾到的15處列入強制檢測名單（見表）。

逸東邨強檢1614人未見確診

她的工作主要負責派送食物，接待離港旅客或經香港轉機旅客，8月14日最後上班。她未接種疫苗，但有定期檢測，最近一次檢測為8月9日，至8月15日在私家診所打算接種疫苗時，向醫生表示已輕微咳嗽約一個月，同日到社區檢測中心採樣，並在醫生的建議下到急症室照肺，在檢測中心、急症室和入院的檢測均呈陽性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，據理工大學分析，患者帶有Delta變種病毒，將做病毒基因分析，看會否與其他個案相關。該女樓面約30名密切接觸者須檢疫，包括3名家人和12名同事等。

定期檢測 料咳嗽一個月非因新冠

張竹君表示，雖然患者咳嗽約一個月，但確診前連續多次驗出陰性，加上抗體檢測呈陰性，病毒量於入院後逐漸增加，故判斷為新發病例，咳嗽料與確診無關。張相信患者較可能在工作地點染疫，由於本地少傳播，加上離境者一般已檢測，而轉機客可能帶病毒而沒被察覺，預料女樓面受轉機客傳染的可能較大，惟過去一周多達3000人曾到過該貴賓室，相信難以追蹤。張又認為所有貴賓室員工接種疫苗可有效減低風險，如確定在貴賓室傳播，將會研究如何減低風險。張續說，目前未能排除患者由其他途徑感染，個案暫列本地個案。

梁子超倡分流不同風險地區轉機者

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，香港沒有持續Delta變種病毒傳播鏈，料女樓面在機場工作環境受感染的可能性極高。他認為，全球很多地區的疫情遠較香港嚴重，若轉機客很多，會為香港帶來威脅，但對整個社會的裨益少。梁建議禁止讓疫情嚴峻的高風險地區人士在港轉機，盡量減少潛在的感染源。另外，他說應有設施分流處理由不同風險地區抵港的轉機客，並應與其他出境旅客分開，減少交叉感染，否則會令很多人暴露在風險中，而接觸轉機客的人員需接受更密的病毒檢測，如三日一檢。

國泰：下月起進旗下處所須打針

據機管局網頁，機場有13個貴賓室，其中5個屬國泰。國泰回覆稱，由於疫情持續和乘客減少，其貴賓室僅維持寰宇堂的服務，而寰宇堂自前日起也關閉。國泰指確診者為寰宇堂外判服務供應商的員工，而國泰89%的駐港員工已預約接種或已接種疫苗，對接種有顧慮的員工會免費提供接種前醫療評估。另外，自下月1日起所有進入國泰處所者必須已接種疫苗或出示7天內的有效檢測證明。

（新冠疫情）

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