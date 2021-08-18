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大公文匯稱支聯兩成員赴英 鄒幸彤：沒有回應

【明報專訊】《大公報》及《文匯報》昨報道，支聯會前幹事馮愛玲以及前常委倫智偉已離開香港到英國，支聯會副主席鄒幸彤接受查詢時表示「沒有回應」，而本報昨向馮愛玲查詢，截稿前沒回覆。

親中媒體近期已多次點名批評支聯會。《文匯報》昨引述消息人士表示，支聯會前常委倫智偉及元老級幹事馮愛玲分別於今年5月及7月中離港赴英。該消息人士稱，馮愛玲與外部勢力有聯繫，涉嫌收取「政治黑金」，自港區國安法實施後，馮籌備離港以圖避過刑責，並攜帶大量資金離開，協助支聯會轉移資產到外地。支聯會副主席鄒幸彤接受查詢時表示，對報道「沒有回應」；本報昨以電話短訊向馮愛玲查詢，截稿前沒有回覆。

大公稱趙恩來「承認」馮愛玲離港

趙：點知人哋老婆喺邊？

《大公報》引述支聯會前常委趙恩來一邊接受查詢一邊食餅，並向該報記者「承認」馮愛玲已離港，又稱沒有討論該會資金去留問題。趙恩來昨接受本報查詢表示，該報記者到其辦公室時他正食餅，但否認向其「承認」馮已離港，他當時只稱「不知道」、「沒有回應」，又向該記者謂，「我阿媽都唔知喺邊，我點知人哋老婆喺邊？」而就有關資金問題，趙亦着該報記者向支聯會查詢，當時並沒有回應。

翻查支聯會2018/19年財務報告，該會截至2019年6月尚有1308萬資金結存至下年度，據了解，最新2020/21年的財務報告尚由核數師處理中，預料至年底會員大會才有具體數字。

相關字詞﹕趙恩來 支聯會

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