曾刊《羊村》 言語治療師總工會遭DQ 勞處職工會稱「違例」 職工盟斥未審先判

蒙兆達：政府部門製造社會恐慌

職工盟總幹事蒙兆達稱，該工會並非工盟屬會，認為政府如同「未審先判」，稱工會成員被控涉製作煽動刊物罪，但法庭未審理或定罪已遭政府取締，反映登記局已變成執行政治任務，做法對民間組織工會自由帶來傷害。蒙兆達表示，現時政治氣氛下，多個政府部門配合政治方針，加緊監控公民社會團體，目的是製造社會恐慌，令民間團體感壓力，或難免會「自我審查」。

周浩鼎：政府依規辦事

經民聯梁美芬表示，政府絕對不是打壓工會，工會須確保專業，不能成為政治團體。她批評，涉事工會向兒童提供「洗腦」教材，旨在挑起對執法者仇恨，英雄化違法者，行為不能接受，亦不是工會應有職責。民建聯周浩鼎認為，政府依規辦事，工會不應做任何涉嫌違法、損害國家安全的行為，當局只是嚴謹執法。

香港言語治療師總工會昨日（17日）電郵通知會員，稱上周五（13日）收到勞工處職工會登記局通知書，擬於10月13日取消工會的「職工會登記」，據工會附上的通知書，指DQ理由是工會「正被用作與其宗旨或規則牴觸的用途，及曾在其登記後被用作該等用途」，違反《職工會條例》。

​香港言語治療師總工會於2019年11月成立，翻查該工會規則有7項宗旨，包括廣納會員、爭取及維持公平與合理的僱傭／聘用條件、協助協調會員與僱主糾紛、爭取成為僱主的談判對象、按規則訂明為會員及其家屬提供疾病經濟援助等福利，以各種合法方式，促進有關勞工及會員的利益；從事為達成上述各項宗旨所必須的其他合法事務。

本報向勞工處查詢取消工會登記的具體指控，勞工處未有回應，指所有已登記職工會的運作，必須符合《職工會條例》及其已登記的會章，如有職工會違反，職工會登記局定必嚴肅跟進，不排除取消職工會登記的可能性。而有關通知書會於本月20日憲報刊登。

工會接連解散 記協：完全不擔心

接連有工會宣布解散，亦有工會屢被親中媒體點名批評，包括記者協會。記協主席陳朗昇稱，記協宗旨是捍衛新聞自由、保障行業權利，一直所見記協都是履行宗旨，不論是傳媒欠薪、反修例事件有記者採訪時遇危險，記協都一直關顧，而發表的年報、調查亦符宗旨。他認為，照字面、合理的邏輯，看不到記協危機很大，「是完全不擔心」，但他表示，在此社會環境下是否要打擊某類工會，如今次香港言語治療師總工會被取消登記，明顯是政治決定，則難以估計風險。

社總：一直按會章工作

社會工作者總工會外務副會長張志偉稱，社總由過往至今，一直按會章工作，聯繫會員、爭取權益、改善服務，認為工會工作符合《職工會條例》。

勞工處昨亦未回覆近年被取消登記的工會數字，據《職工會條例》，條例賦予職工會登記局長權力，可按情况取消工會登記（見表），包括以欺詐手段或因錯誤取得登記證明書；經費曾以非法方式支用，或曾用作非該會規則所認可的用途等。

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