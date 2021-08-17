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2021年8月17日星期二
港聞二
黃柳權下周來港 宣講十四五規劃 倘出席立會官式講座 將成京官首人
最快明年中動工 料2025竣 立會11.7億擴建大樓 租中信大廈過渡
鄧炳強評民陣教協解散：嚴格追究 不容藉此逃罪責
撼故障客貨車 巴士司機遭尾門插斃 兩年第二宗 專家倡禁壞車揭起尾門
港大註冊日 屬會不得宣傳學生會 法律系新生：法治環境惡劣 擇善固執
官媒上周促律師會「不搞政治」 鄭若驊：法律團體不應政治化
補習教師劏房藏喉管炸彈囚4年
噴黑交通燈囚4月入勞教 官：從嚴處理
地盤監工否認集結 辯方質疑拉錯人
李宇軒陳梓華案 李運騰周四審理判刑
港安輸錯強心劑量 八旬翁亡 聖保祿同落錯藥量 衛署：兩院延誤通報
消委驗31款果乾全高糖 最多100克含78.7克 迪士尼提子乾糖量高標示19倍 食安中心籲停售
海外搬運投訴急升 有個案延誤兩月反遭追存倉費
空姐墮網戀陷阱失630萬 警破串謀詐騙拘22人
審91日亂過路脫罪尼婦 索償控方敗訴須付90萬
斬佔廁所兒老翁囚16月 官接納忍無可忍下犯案
不滿舔匙再舀公用糖打鬥致命 食客稱自衛
灑鹽殺蝸牛 26歲男涉殘酷對待動物被捕
馬會系統維護工程 六合彩延期周四攪珠
施政報告建言 自由黨倡教師強制打針
不設起始租金 議員批劏房例形同虛設
調查指膠餐具外賣佔半 環團促一併2025禁派
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【明報專訊】（請看附圖）
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