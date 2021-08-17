港聞

港聞二

認迷姦女網友 已婚程式員囚5年

【明報專訊】已婚55歲電腦程式員去年2月在交友程式結識42歲女網友，誘騙她服用含有安眠藥的紅酒，將她帶到酒店強姦，被告昨日在高等法院承認強姦罪，判囚5年。法官彭寶琴表示，被告借助安眠藥性侵事主，屬有計劃行事，且事主事後曾有自殺念頭，現仍要接受心理治療，除了被告認罪，本案沒有任何減刑因素。

安眠藥下紅酒及火鍋

庭上透露，被告姚雲龍（55歲）案發時任職月入逾6萬元的電腦程式員，由於捲入本案，其妻已向法庭提交離婚呈請書。辯方求情稱，事主X起初對被告印象不錯，被告犯下強姦的嚴重罪行，現深感後悔。

案情指出，被告去年2月在交友程式SweetRing結識X，兩人在程式聊天及相約見面。X對被告有好感，但兩人未正式交往。去年2月19日傍晚，被告約X到尖沙嘴一間餐廳吃火鍋，被告提前取出紅酒和點菜，X晚上7時到達。晚飯期間，X感到頭暈，並失去意識。

翌日凌晨，X在酒店醒來，發現自己全身赤裸，下腹疼痛，陰道有液體流出。X記起被告前一晚與她口交，她大叫拒絕，嘗試推開被告不果，遭被告強姦。在X質問下，被告聲稱兩人酒後亂性，X遂報警。警誡下，被告承認當日沒有取得X同意，將兩粒安眠藥混入紅酒和火鍋湯底，目的是讓X心情放鬆，令兩人可以發生性行為。

【案件編號：HCCC 56/21】

相關字詞﹕高等法院 安眠藥 強姦

上 / 下一篇新聞

黃柳權下周來港 宣講十四五規劃 倘出席立會官式講座 將成京官首人
黃柳權下周來港 宣講十四五規劃 倘出席立會官式講座 將成京官首人
最快明年中動工 料2025竣 立會11.7億擴建大樓 租中信大廈過渡
最快明年中動工 料2025竣 立會11.7億擴建大樓 租中信大廈過渡
鄧炳強評民陣教協解散：嚴格追究 不容藉此逃罪責
鄧炳強評民陣教協解散：嚴格追究 不容藉此逃罪責
撼故障客貨車 巴士司機遭尾門插斃 兩年第二宗 專家倡禁壞車揭起尾門
撼故障客貨車 巴士司機遭尾門插斃 兩年第二宗 專家倡禁壞車揭起尾門
港大註冊日 屬會不得宣傳學生會 法律系新生：法治環境惡劣 擇善固執
港大註冊日 屬會不得宣傳學生會 法律系新生：法治環境惡劣 擇善固執
官媒上周促律師會「不搞政治」 鄭若驊：法律團體不應政治化
官媒上周促律師會「不搞政治」 鄭若驊：法律團體不應政治化
補習教師劏房藏喉管炸彈囚4年
補習教師劏房藏喉管炸彈囚4年
噴黑交通燈囚4月入勞教 官：從嚴處理
噴黑交通燈囚4月入勞教 官：從嚴處理
地盤監工否認集結 辯方質疑拉錯人
地盤監工否認集結 辯方質疑拉錯人
李宇軒陳梓華案 李運騰周四審理判刑
李宇軒陳梓華案 李運騰周四審理判刑
港安輸錯強心劑量 八旬翁亡 聖保祿同落錯藥量 衛署：兩院延誤通報
港安輸錯強心劑量 八旬翁亡 聖保祿同落錯藥量 衛署：兩院延誤通報
消委驗31款果乾全高糖 最多100克含78.7克 迪士尼提子乾糖量高標示19倍 食安中心籲停售
消委驗31款果乾全高糖 最多100克含78.7克 迪士尼提子乾糖量高標示19倍 食安中心籲停售
海外搬運投訴急升 有個案延誤兩月反遭追存倉費
海外搬運投訴急升 有個案延誤兩月反遭追存倉費
空姐墮網戀陷阱失630萬 警破串謀詐騙拘22人
空姐墮網戀陷阱失630萬 警破串謀詐騙拘22人
審91日亂過路脫罪尼婦 索償控方敗訴須付90萬
審91日亂過路脫罪尼婦 索償控方敗訴須付90萬
斬佔廁所兒老翁囚16月 官接納忍無可忍下犯案
斬佔廁所兒老翁囚16月 官接納忍無可忍下犯案
不滿舔匙再舀公用糖打鬥致命 食客稱自衛
不滿舔匙再舀公用糖打鬥致命 食客稱自衛
灑鹽殺蝸牛 26歲男涉殘酷對待動物被捕
灑鹽殺蝸牛 26歲男涉殘酷對待動物被捕
馬會系統維護工程 六合彩延期周四攪珠
馬會系統維護工程 六合彩延期周四攪珠
施政報告建言 自由黨倡教師強制打針
施政報告建言 自由黨倡教師強制打針
不設起始租金 議員批劏房例形同虛設
不設起始租金 議員批劏房例形同虛設
調查指膠餐具外賣佔半 環團促一併2025禁派
調查指膠餐具外賣佔半 環團促一併2025禁派
認劫表行 兩內地漢囚8年
認劫表行 兩內地漢囚8年
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】華記同珍惜群組李璧而割席 話上訴緊 投訴法官係「靠害」
【Emily】華記同珍惜群組李璧而割席 話上訴緊 投訴法官係「靠害」
【Emily】兩任天文台長對談 吸風台長難忘「山竹」來襲
【Emily】兩任天文台長對談 吸風台長難忘「山竹」來襲
【Emily】民建聯調查：六成半人贊成畀港人參軍
【Emily】民建聯調查：六成半人贊成畀港人參軍
【Emily】教區選委抽籤 潘焯鴻張俊勇唔中
【Emily】教區選委抽籤 潘焯鴻張俊勇唔中
【Emily】旅發局再推「賞你住」 酒店平500
【Emily】旅發局再推「賞你住」 酒店平500
【Emily】羊村黎雯齡獄中信：陷囹圄唔放棄思考
【Emily】羊村黎雯齡獄中信：陷囹圄唔放棄思考