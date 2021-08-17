認迷姦女網友 已婚程式員囚5年

安眠藥下紅酒及火鍋

庭上透露，被告姚雲龍（55歲）案發時任職月入逾6萬元的電腦程式員，由於捲入本案，其妻已向法庭提交離婚呈請書。辯方求情稱，事主X起初對被告印象不錯，被告犯下強姦的嚴重罪行，現深感後悔。

案情指出，被告去年2月在交友程式SweetRing結識X，兩人在程式聊天及相約見面。X對被告有好感，但兩人未正式交往。去年2月19日傍晚，被告約X到尖沙嘴一間餐廳吃火鍋，被告提前取出紅酒和點菜，X晚上7時到達。晚飯期間，X感到頭暈，並失去意識。

翌日凌晨，X在酒店醒來，發現自己全身赤裸，下腹疼痛，陰道有液體流出。X記起被告前一晚與她口交，她大叫拒絕，嘗試推開被告不果，遭被告強姦。在X質問下，被告聲稱兩人酒後亂性，X遂報警。警誡下，被告承認當日沒有取得X同意，將兩粒安眠藥混入紅酒和火鍋湯底，目的是讓X心情放鬆，令兩人可以發生性行為。

【案件編號：HCCC 56/21】