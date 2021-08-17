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調查指膠餐具外賣佔半 環團促一併2025禁派

【明報專訊】政府擬於2025年推行首階段禁用即棄膠餐具計劃，當中不包括部分外賣膠餐具如杯及食物容器等。環團聯合調查發現，連鎖快餐店派發的即棄膠餐具，約52%為外賣餐具，未被納入首階段規管，質疑減廢成效有限。環團又稱，政府未有就第二階段規管定下時間表，擔心「走塑」變「走數」，要求一併於2025年全面禁止派發堂食及外賣膠餐具。

次階段規管時間未定 環署：需諮詢

環保署表示，留意到社會初步對建議推行的「管制即棄膠餐具計劃」反應正面，但對落實細節及時間持不同看法，故需諮詢公眾。發言人稱，由於有關管制涉及餐飲業堂食及外賣即棄塑膠餐具，餐飲業需採購適當替代品及調整運作，考慮到需要修訂相關法例及社會需時適應，視乎蒐集到的意見及其後的立法程序，估計首階段管制於2025年實施較恰當。

環團推算4家連鎖快餐店年派5億件

10個環團（世界自然基金會香港分會、綠色力量、綠惜地球、綠領行動等）本月初派員到4家大型連鎖快餐店，各抽一間分店記錄其早、午、晚市堂食及外賣派發即棄膠餐具數目，推算該4家快餐店全年至少派發逾5億件即棄膠餐具，當中擬於首階段規管的堂食及部分外賣膠餐具只佔整體約48%，餘下52%是外賣膠杯及食物容器，惟這些餐具在第二階段才規管，政府亦未就該階段定下推行時間表。

調查：市民普遍支持管制

綠色和平項目主任譚穎琳說，調查發現政府擬第二階段規管的外賣餐具佔整體派發的膠餐具逾半，認為應與首階段計劃一併於2025年管制，才可有效減廢。長春社稱禁止派發即棄膠餐具有民意基礎，「政府無藉口拖延」，認為2025年才實施首階段是太慢。

另外，環團與中大地理與資源管理學系副教授伍世良於今年2月到5月做網上問卷調查，訪問336名過去一年有購買外賣的市民，被問到是否同意政府規定食肆不能向顧客提供即棄膠餐具，整體評分達5.21（最高7分為「非常同意」）。調查又發現，約57%受訪者在購買外賣時會主動不要餐具，但有47%人表示領取食物時「不會經常走塑」。伍世良認為既然市民普遍支持管制外賣即棄膠餐具，政府宜加快立法回應疫下外賣「膠災」。

相關字詞﹕即棄膠餐具

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