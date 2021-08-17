港聞

港聞二

不設起始租金 議員批劏房例形同虛設

【明報專訊】立法會繼續審議落實劏房租務管制的條例草案，有議員稱，劏房租金早已與市值脫節，批評不設起始租金等同令草案形同虛設，變成「雞肋」。運房局回應稱，政府並非不願考慮，但現時欠缺劏房租金數據，希望先落實草案建議的內容。

葉劉：有別劏房 分租房不應受管

《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》委員會昨續審議劏房租管條例草案，多名議員繼續關注草案涵蓋的劏房範圍太闊。自由黨張宇人認為，條例的原意是為保障基層人士，但按草案的定義，即使將自住物業其中一間「梗房」出租同受規管，是連非低收入人士也要管，他預告會就此提出修訂。地產及建造界議員石禮謙舉例，很多長者不喜歡申請綜援，將單位其中一間房出租，單位的原則可供兩個家庭居住，卻跌入規管範圍是不合理。新民黨葉劉淑儀認為，租房及劏房的定義應該分開，如果業主只是將大單位的房間出租，並沒劏開單位，不應受條例規管。

運房局：分租亦可濫收水電

運房局主任（特別職務）陳嘉信稱，不少舊樓的圖則未必能顯示單位間隔，將一個單位內的一屋多戶豁免，技術上不可行，又指部分業主即使只將一間房出租，亦有可能濫收水電，形容草案現時是尋求最大公約數。

田北辰倡參考差估署市值租金

多名議員亦質疑不設立起始租金欠理據，實政圓桌田北辰稱，劏房或牀位的租金本來已與市值租金嚴重脫節，質疑當局日後如果收集到數據，顯示僅一個牀位的月租便達2000元，是否就將牀位的起始租金定於2000元，建議當局現時便應參考差估署的私人住宅市值租金，一個單位內所有間隔的租金總和，不得超過其租值特定比例。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，劏房戶議價能力低，即使與業主達成任何租金都非合理，形容不設立起始租金，是遠離條例目標。

陳嘉信指，政府並非不願考慮起始租金，但各個單位的性質不同，均會影響租金，現時未有相關數據實行，希望先落實草案建議的內容，日後如果實施起始租金，參考應課差餉租值或設每平方呎租金上限，都是可行的方案之一。

相關字詞﹕起始租金 劏房 劏房租管

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