港聞

港聞二

施政報告建言 自由黨倡教師強制打針

【明報專訊】特首林鄭月娥將於10月發表任內最後一份《施政報告》，現正展開諮詢。自由黨昨日與林太會面，黨主席張宇人建議，教育局應規定中、小、幼教師必須接種新冠疫苗，否則停薪留職。他表示，目前教職員接種率不足五成，數字極不理想，指教職員的人權、選擇權等不應凌駕學生和公眾利益；如因健康理由未能打針，應該每周檢測兩次。

促豁免檢疫擴至貿易行業

自由黨黨魁鍾國斌表示，本港與內地無通關時間表，政府現時豁免部分金融界人員抵港的檢疫安排，建議延伸至國際貿易等其他行業，稱合資格人數或只有數千至一萬，料對疫情防控的影響不大，他引述林太稱會在適當時間考慮。

房屋政策方面，他指政府未來的首要工作是解決房屋問題，當局有計劃發展新界北，希望能簡化收地程序，並推動公私營合作增加房屋供應。鍾續稱，香港未來必須融入大灣區發展，但相關政策的細節不多，盼新一份《施政報告》會提出更多細節。

倡放寬引入外地醫生範圍

另外，政府提出修訂《醫生註冊條例》，免試引入外地醫生，但只限香港永久居民可經特別註冊來港執業；立法會相關的法案委員會正審議。張宇人稱會提出修正案 ，建議放寬合資格的外地醫生範圍，「擴寬至懂英文、在大學讀過書，甚至在某些地方可以執業（的醫生），我都希望可以放寬，幫助（改善）香港的醫療（人手）緊絀」。

相關字詞﹕新冠疫苗 特首林鄭月娥 施政報告 自由黨

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