不滿舔匙再舀公用糖打鬥致命 食客稱自衛

死者黃文權生前任職港鐵維修員，他於2015年10月10日在秀茂坪順天邨萬順茶餐廳與梁寶鈿搭枱，兩人爭執打鬥，黃受傷留醫至翌年1月16日不治。食客梁寶鈿有律師代表，以有適當利害關係者列席。

不甘指摘 死者曾促「唔滿意出去傾」

梁寶鈿憶述，當日10時半吃早餐時，見死者將攪拌奶茶和舔完的匙羹放入糖罐舀糖，詫異問「咁樣都得？」對方夾雜粗言回道「咩啊？唔得啊？」並稱許多人這樣做。梁反駁「人人食你口水尾咩？」對方說「唔滿意出去傾」後衝出茶餐廳，有人勸喻梁不要生事。

梁結帳離去，遭衝上前的死者拳擊頭部兩至三下，梁用前臂抵擋及被絆倒失平衡後傾，他腳踢中死者的腹部。梁的鞋子被死者扯脫，當梁彎身欲拾鞋子時，對方再雙手向其頭部揮拳，梁形容動作「好快、好重」。梁感到痛楚和低頭退後，他指附近餐桌阻礙去路，混亂間只想揈開對方，遂隨意向上揮拳，對方突然跑來面朝地下跌倒。

救護稱到場死者已沒呼吸

梁強調還擊是出於自衛，堅稱沒有接觸過死者的頭和頸部。事後梁的頭、面部和手指有腫傷，惟無求醫，其後梁被警方拘捕。餐廳東主曾潮興供稱看不到誰先動手，只見二人出門有碰撞，其中短髮男隨即倒地，而長髮男曾叫他「唔好詐暈」。時任救護隊目杜耀禮指，到場時發現死者已沒有呼吸。聆訊今傳召法醫作供。

【案件編號：CCDI-253/16】