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斬佔廁所兒老翁囚16月 官接納忍無可忍下犯案

【明報專訊】79歲老翁去年因不滿31歲兒子佔用住所廁所吸煙飲酒，以30厘米長菜刀斬傷兒子，致他頭顱骨折及肩頸等多處裂傷，留院27天。老翁早前承認一項有意圖而傷人罪，昨於區域法院被判囚16個月。辯方求情時稱，被告當日早上晨運及吃早茶後回家，他急於如廁，但兒子佔用廁所飲酒及食煙，被告前列腺不適卻被迫站在門外等待，兒子更用粗口責罵被告，被告一時衝動才犯案。

辯方指認罪的被告王伯松事後深感後悔及內疚，家人在他還押期間探望被告時，他亦有關心兒子王華利傷勢。被告更得到其太太、女兒及女婿的支持，其女兒亦透露兒子已原諒被告。辯方續稱，被告打算重獲自由後搬回家鄉惠州安享晚年，重犯機會低，冀法庭輕判。

被告前列腺不適曾做手術

兒廁所食煙飲酒粗言責罵

區域法院暫委法官張志偉判刑時引述報告稱，被告18歲來港，多年為養家辛勤工作，家人對被告王伯松評價高，關係良好。他約10年前完成前列腺手術後，70歲時退休。張官又接納辯方所指，被告是在盛怒及忍無可忍下失去理智犯案。惟嚴重之處是被告使用菜刀，並斬向事主的頭部及頸部，傷勢嚴重。

張官最終考慮被告無案底、及早認罪，且兒子原諒被告，以及其身體狀況作人道理由扣減刑期，由2年6個月監禁減至16個月。

菜刀傷人嚴重 身體狀况酌情減刑

案情指被告與妻子及兒子王華利，同住在觀塘鯉魚門邨一個單位。去年10月2日，兒子在廁所抽煙飲酒，被告早上9時許回家後要求使用廁所，但兒子未有理會，被告遂到廚房取一把30厘米長菜刀斬向兒子，兒子推開被告，着被告冷靜和停手，但被告再向他斬數刀，兒子躲入睡房報警。被告在警誡下承認因「一時激氣」斬傷兒子。

兒子送院後，經檢查發現頭顱及右肩胛骨骨折，右頸肌肉外露，雙臂部分肌肉切斷，多處流血裂傷，須接受緊急手術。

【案件編號：DCCC 133/21】

相關字詞﹕區域法院 有意圖而傷人罪

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