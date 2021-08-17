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審91日亂過路脫罪尼婦 索償控方敗訴須付90萬

【明報專訊】東區裁判法院暫委特委法官何麗明2018年審理一宗行人涉亂過馬路案件，至審訊踏入第91日才裁定被告罪脫。該尼泊爾籍女被告早前入稟高等法院，稱律政司長、兩名外聘主控官和兩名警員惡意檢控，索償逾600萬元，高院昨頒下判辭，稱女被告所有申索理由均不成立，並下令她支付訟費共約90萬元。

原告為Thapa Kamala，被告依次為警員湯銘基（音譯）、警署警長張少華（音譯）、先後擔任外聘主控官的大律師Francis Haddon-Cave和大律師關文渭，以及律政司長鄭若驊。

指惡意檢控公職失當 裁不成立

判辭稱，原告認為被告沒相當和合理的理由檢控，是一個惡意檢控；又稱兩名警員和兩名外聘主控官涉公職人員行為失當，要求被告就她在事件中承受的焦慮、精神困擾和尊嚴受損等，賠償不少於600萬元。

法官表示，案中證據顯示原告當時為追小巴，突然穿越車與車之間空隙過馬路，有表面證據顯示她亂過馬路。就兩名警員的申索，法官認為兩人非檢控官，其行為沒影響律政司長是否檢控被告的獨立判斷，而被告在審訊中損失亦並非兩人造成，申索必然不成立。

官：應要求訟費非索償

就兩名外聘主控及律政司長的申索，法官稱外聘主控並非檢控人員，亦非公職人員，沒權力終止檢控。即使關文渭在審訊時一度稱沒合理原因繼續檢控，但案件造成的損失亦非其預計得到，原告應在審訊中要求訟費，而非針對有關索償，故針對兩名外聘主控申索不成立；律政司長的申索亦因同一原因而不成立，最終裁定原告敗訴，須支付兩名外聘控方大狀合共70萬元訟費，其餘3名被告則合共20.7萬元訟費。

【案件編號：HCA890/20】

相關字詞﹕鄭若驊 行人疏忽 高等法院 入稟狀 過馬路

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