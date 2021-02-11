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空姐墮網戀陷阱失630萬 警破串謀詐騙拘22人

【明報專訊】警方新界南總區刑事部上周一（9日）展開延續行動，以串謀詐騙拘捕22男女，涉嫌於2019年10月至今年3月與多宗投資、低息貸款、網上情緣及求職等騙案有關。他們已獲准保釋候查，須於9月向警方報到。據悉，其中一名從事空中服務員的40歲女子與騙徒發展網上情緣，繼而墮進投資陷阱，損失630萬元。

現「混合手法」 網戀誘騙投資

新界南總區至昨日共拘捕54人，年齡15至69歲，涉及4個詐騙集團，包括11名骨幹成員及43名傀儡戶口持有人，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，警方亦凍結188萬元犯罪得益。他們合共騙取119人約2150萬元。警方稱部分騙徒改用混合式手法犯案，如以網上情緣方式誘騙事主墮入投資陷阱，手法有別以往單一方式，呼籲市民提高警惕。

新界南總區重案組第一隊署理總督察黃慧雯表示，詐騙集團透過網上情緣手法接觸事主，訛稱為投資、理財顧問，並利用甜言蜜語令對方相信雙方已是情侶，獲取其信任及掌握部分背景，再投其所好推銷投資及貸款計劃。騙徒亦會假扮銀行職員，隨機致電市民並推銷高回報投資或低息貸款。部分案件中，事主按照騙徒指示於非官方渠道下載投資平台應用程式，登入後會進入類似投資畫面，戶口銀碼亦會顯示上升，令事主誤信為真，騙徒最後提取全部款項逃之夭夭。其中涉及最高金額的單一個案，事主據悉是一名40歲空姐，她在3個月期間多次存款至騙徒操控的傀儡戶口投資，合共被騙630萬元。

招聘「刷單」騙局 訛稱可賺佣實無法取回本金

另外，騙徒在網上發布以搵快錢作招徠的求職廣告，訛稱登入指定網購平台「刷單」推高銷量，可獲取本金6%至8%佣金回報，事主將網購款項存至指定戶口，及後始發現無法取得回報及本金。其中一名被捕的19歲女子聲稱共付14萬元「刷單」，欲取回本金時按指示交出個人資料核實，及後其資料於網上瘋傳，被指為「刷單」騙徒。詐騙集團亦會透過求職廣告，利誘市民交出戶口來收取騙款及清洗黑錢。

相關字詞﹕串謀詐騙 洗黑錢 網上情緣 投資騙案 騙案

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